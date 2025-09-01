Prosigue el programa Bolsones Saludables en esquinas tradicionales de la ciudad

La Municipalidad de la Ciudad, a través de su Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, mantiene en pie su programa semanal de Bolsones Saludables, los que están a disposición de vecinos y vecinas en sus stands asignados de lunes a viernes en intersecciones estratégicas de la ciudad, siempre con el propósito de aportar economía y productos frescos a los hogares, sin intermediarios.

En el puesto sito en Fotheringham y Fortín Yunká, Isabel Acosta, una de las productoras apostadas en el lugar, precisó “aquí ofrecemos frutas y verduras tradicionales, y en esta esquina acompañamos con emprendimientos de plantas aromáticas, medicinales, yuyos para mate, dulces, budines caseros y bizcochuelos de nuestra producción, así que los ponemos a disposición de los vecinos de manera directa”, dijo. “Tenemos clientes que se acercan de manera habitual a esta esquina, como también aquellos que lo hacen por primera vez y se van conformes”, afirmó.

Así como en esa intersección, otras también ofrecen ofertas especiales: en Av. 9 de Julio e Irigoyen cuentan con huevos, harina de maíz y plantas ornamentales, en Av. Soldado Formoseño y Av. Los Constituyentes se suma la venta de tubo de gas envasado, y en Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez encontrarán remolacha, repollo, pepino, berenjena, apio, kiwis, poroto y miel.

Desde el área recordaron, por último, que los bolsones tienen un costo de $ 5.000 y que, durante septiembre, los horarios de atención serán de 8 a 12, y los puntos son: lunes, miércoles y viernes Av. Soldado Formoseño y Av. Los Constituyentes, y Av. 25 de Mayo y Padre Grotti; mientras que martes y jueves los stands quedan emplazados en Fotheringham y Fortín Yunká, Av. 9 de Julio e Irigoyen, Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez, Av. 25 de Mayo y Padre Grotti, Av. Soldado Formoseño y Av. Los Constituyentes, Av. Napoleón Uriburu y Fortín Yunka, y Rivadavia y Pringles.



