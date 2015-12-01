Pastoril: Un hombre sufrió lesiones graves tras despistar y volcar con su camioneta

• El conductor, de 43 años, se encuentra internado en el Hospital de Alta Complejidad

Efectivos de la fuerza provincial verificaron el despiste y vuelco de una Toyota Hilux en la Ruta Provincial N° 2, a la altura del kilómetro 46, jurisdicción de Colonia Pastoril.

El lunes último, integrantes de la Delegación Policía de Seguridad Vial, Cañada Doce, y Subcomisaría Pastoril constataron el hecho de tránsito.

Según las actuaciones realizadas, se estableció que el conductor de la camioneta circulaba por Ruta Provincial N° 2, desde la localidad de Belgrano a la ciudad de Formosa, y por cuestiones que se tratan de establecer perdió el control del vehículo, despistó y volcó en el kilómetro 46.

El personal del SIPEC asistió al chofer y lo trasladó al Hospital Central y ante la gravedad de las lesiones fue derivado al Alta Complejidad, donde quedó internado.

Por su parte, el equipo de la Delegación Policía Científica, Distrito Cinco, documentó el escenario del hecho y recopiló pruebas para determinar las causas del siniestro vial.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial y desde la Policía se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad en las rutas, en especial los días de lluvia.



