Miers: “El gobernador Insfrán responde a las personas con discapacidad a través del Modelo Formoseño”

El jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, habló con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre las recientes inauguraciones de infraestructuras llevadas a cabo por el gobernador Gildo Insfrán, subrayando que “la concreción de estas obras demuestran que Formosa ejecuta una política de Estado con la gente adentro”.

“Todo lo que viene haciendo el Gobernador, desde inauguraciones de diferentes edificios, como entregas de cajas alimentarias, equipamiento sanitario y deportivo, etcétera, demuestran que la gestión tiene como prioridad ocuparse de las personas que más necesitan”, aseguró Miers.

Como ejemplo nombró a un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), espacios en donde se ocupan de la atención de bebés y niños, “pensando desde la primera infancia”, así como también mencionó las concreciones de jardines de infantes, Casas de la Solidaridad, institutos superiores y centros terapéuticos. “Esto marca una gestión de Estado igualitaria y de justicia social”, acentuó.

“Estas obras, estas decisiones políticas, resumen cómo el primer mandatario provincial lleva adelante su gestión gubernamental: con la gente adentro”, subrayó.

Poniendo foco en el ámbito educativo, hizo algunas acotaciones sobre el ámbito que le compete, la educación especial, agradeciendo “al Gobernador por ser garante de las personas discapacitadas, de esta población vulnerable, por la cual responde a través del Modelo Formoseño”.

“Se preocupa y ocupa de las personas que más necesitan, en su agenda siempre están presentes, y es por ello que a pesar del duro contexto nacional que todos los argentinos estamos transitando y, más las personas con discapacidad, en Formosa podemos decir con firmeza que Formosa no está en estado de emergencia, porque sus derechos están garantizados”.



