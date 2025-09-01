Lanzaron la siembra de primera de maíz y cucurbitáceas en Las Lomitas

En el paraje Teniente Brown, área rural del Departamento Patiño, situado a 18 kilómetros al este de la localidad de Las Lomitas, se realizó el lanzamiento de la siembra de primera de maíz y cucurbitáceas.

La actividad fue realizada en la mañana de este martes 30 de septiembre, puntualmente en la chacra del productor paippero Gustavo Aranda, y fue organizada por el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Instituto PAIPPA y otros organismos referidos a la producción en la provincia. Y contó con la participación de pequeños productores de la zona, quienes recibieron las distintas semillas.

En ese marco, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el ingeniero a cargo, Marcelo Alvarenga, quien precisó que “con la entrega de semillas de maíz, cucurbitáceas, sandía, zapallo y melón, se completó la primera etapa de asistencia a los productores”.

Agregó que ya se prepararon cerca de 30 lotes, apuntando que las tareas se complementan con “asesoramiento, acompañamiento y por último la comercialización”.

Subrayó “que el objetivo es generar una mejora en la calidad de vida de los productores, con acompañamiento constante y no esporádico y a través de un trabajo integral, la cual es la premisa, misión y visión del Instituto”.

De esta forma, se evidencia la presencia del Estado con los productores paipperos “a lo largo de todo su proceso productivo, de organización y comercialización”, valoró, indicando a su vez que esta acción es la cara contraria del Municipio, el cual “prácticamente está acéfalo”, ya que “no brinda ningún tipo de asistencia, ni de acción concreta hacia los pequeños productores”.

“El otro día escuché que el intendente (Atilio Basualdo) dijo que en Formosa faltan carreras técnicas y es este el motivo por el que los jóvenes se van. Algo más falso es imposible, porque en la provincia hay cuatro carreras de formación técnica que se dictan en Institutos de Formación Docente y Técnica, dependientes de la Dirección de Educación Superior”, desestimó tajante.

“Hace mucho tiempo el Gobierno municipal está ausente. Los productores lo saben y sienten el abandono”, cerró.

Productores

Silvina Torres, productora paippera de sandías, afirmó que “esta ayuda del Gobierno provincial es una gran ayuda, porque somos pequeños agricultores”.

Seguidamente, otro productor destacó que “esto es un anhelo y un proyecto del gobernador Gildo Insfrán, quien apoya a cada productor en su lugar, recibiendo semillas de sandía, melón y zapallo coreanito”, añadió.

Y subrayó “que siempre tuvimos el apoyo general del Gobierno de Formosa, desde la de preparación del suelo hasta la cosecha, como así también la asistencia técnica de los agentes del Ministerio de Producción y Ambiente, que nos asisten ante cualquier necesidad”, finalizó.



