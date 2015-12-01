Laguna Blanca: Desarticularon un centro de distribución de estupefacientes

• Secuestraron cocaína, marihuana, armas, motocicleta y dinero

Con un allanamiento, efectivos policiales anularon un punto de venta de drogas en el barrio San Isidro de Laguna Blanca, detuvieron a un sujeto y llevaron tranquilidad a los vecinos de la zona.

Tras un exhaustivo trabajo de inteligencia de los integrantes de la Delegación de Drogas Peligrosas de esa localidad, que incluyó la recopilación de pruebas y la colaboración de diferentes unidades policiales, identificaron al sospechoso y determinaron la modalidad con la que operaba.

El allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia se concretó el mediodía del lunes último, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF) y efectivos de la Unidad Regional Cuatro, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cabral y Fontana.

Allí aprehendieron a un hombre de 27 años y secuestraron cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo.

El detenido fue notificado situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial, en el marco de otra intervención policial que demuestra el compromiso de las autoridades para combatir el narcocrimen y proteger a la comunidad formoseña. (Con foto).







