Intenso accionar de la Municipalidad desde tempranas horas de la mañana para paliar efectos de la tormenta

Desde la madrugada del martes se mantiene activo el Comando de Emergencia de la Municipalidad capitalina para paliar los efectos de la tormenta que se produjo alrededor de las tres de la mañana, por lo que, cuadrillas de distintas dependencias, se desplazaron a sectores comprometidos para monitorear el drenaje o bien ejecutar la desobstrucción en zonas afectadas.

Por ello el Ing. Hernán Delgado, Director de Mantenimiento de la Vía Pública, precisó “puntualmente estuvimos trabajando en el B° Divino niño con nuestro equipo itinerante, en la ocasión en un anegamiento puntual existente sobre Pacífico Scozzina y Egidio Tassone, específicamente con un cuneteo con carga directa para aliviar la situación y facilitar el rápido escurrimiento del agua”, explicó.

“Más allá del trabajo que hacemos en la traza de la cuneta a cielo abierto, procedimos con la limpieza en los cruces de calles, precisamente en los tubos de hormigón, y nos hemos encontrado con una gran cantidad de residuos, desde cubiertas de motos, partes de computadoras y bolsas de plásticos, entre otros, lo que ralentiza el escurrimiento del agua en días como estos”, enfatizó el funcionario.

“Si bien estamos trabajando en toda la ciudad – siguió diciendo –, nos vamos moviendo a medida que encontramos anegamientos puntuales o respondiendo a pedidos de vecinos, en estos momentos nos desplazamos a las principales avenidas de la ciudad accionando sobre los sumideros y bocas de tormenta. Una de ellas es la Av. González Lelong y Néstor Kirchner, desde Av. 9 de Julio hasta La Nueva Formosa, siempre enmarcado en el accionar del Comando de Emergencia de la Municipalidad, con todas sus dependencias afectadas para aliviar los efectos de este evento climático”, puntualizó Delgado.

Desde el Comando informaron que, desde las 3 hasta las 10 de la mañana, cayeron 65mm aproximadamente en el centro- sur de la ciudad y, en la zona norte, alrededor de 80mm, una cantidad importante de agua durante la jornada. Sin embargo, según aseguraron, no se registraron mayores anegamientos en la ciudad merced al constante mantenimiento de los drenajes pluviales en todo el ejido urbano. No obstante, por la fuerza de las ráfagas, se reportaron árboles y postes del tendido eléctrico caídos, por lo que las áreas comprometidas del Municipio se están haciendo cargo para salvar la situación.

Zona Norte

En el Circuito Cinco también las cuadrillas realizaron tareas intensas en los barrios 7 de Mayo, República Argentina, El Porvenir, Juan D. Perón y zonas aledañas, precisamente el correspondiente monitoreo, la limpieza de drenajes principales, canales y alcantarillas.



