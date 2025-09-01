Habrá servicio de transporte especial para la Fiesta Nacional del Pomelo





Con el objetivo de que todos puedan llegar a Laguna Blanca de una forma accesible y segura.

El próximo fin de semana del sábado 13 y domingo 14, se vivirá la 41° edición de la Fiesta Nacional del Pomelo y como cada año convoca a miles de visitantes que llegan a Laguna Blanca, contará con un operativo especial de transporte público de pasajeros.

Este servicio estará dispuesto por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de Transporte, en articulación con las empresas Nueva Godoy y Puerto Tirol.

Así lo confirmó Pablo Córdoba, director de Transporte de la provincia, quien destacó que “este esfuerzo coordinado busca garantizar que todos los formoseños y turistas puedan llegar de manera segura, accesible y económica a una de las celebraciones más importantes del calendario provincial”.

Además, indicó que “gracias a los subsidios provinciales, las tarifas se encuentran muy por debajo de la media nacional” y a modo de ejemplo, citó que “un tramo de distancia similar como Formosa–Resistencia supera los 20 mil pesos”.

“La Fiesta Nacional del Pomelo no es solamente un festival: es el símbolo vivo de nuestra identidad formoseña y de nuestro modelo de provincia”, expresó el funcionario, al tiempo que mencionó que “es el encuentro cultural y popular más grande de nuestra provincia, donde se abrazan las familias formoseñas, donde compartimos nuestra gastronomía, nuestra música y nuestra producción, y donde nuestra cultura se hace visible ante todo el país”.

Asimismo, destacó que “se presentan artistas nacionales de primer nivel, pero lo más importante son nuestros artistas locales y se muestra con orgullo la riqueza productiva de Formosa”.

En este marco, subrayó que “el transporte público de pasajeros cumple un rol estratégico”, porque, puntualizó que “es el puente que une a nuestro pueblo, que garantiza que aquellos formoseños que no cuenten con medio propio puedan llegar”.

Y nombró “que un vecino de Clorinda, de Laguna Naineck, de Pastoril o de Riacho He Hé o desde cualquier punto de la provincia pueda vivir de esta fiesta, habla de un Estado presente que piensa en todos y todas, con tarifas accesibles gracias al esfuerzo del Gobierno provincial, con servicios reforzados para que cada formoseño viva y disfrute de lo que somos”.

De esta manera desde la Dirección de Transporte informaron los puntos de salida y llegada.

- Formosa capital: todos los servicios parten y arriban desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Formosa.

- Laguna Blanca: los arribos y salidas se realizan en la avenida 9 de Julio y 25 de Mayo (Empresa Nueva Godoy), y en la avenida 25 de Mayo y Colectora (Empresa Puerto Tirol).

Servicios especiales empresa Nueva Godoy

Para el día sábado 13 la población contará con:

- Formosa → Laguna Blanca: 10.05, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 horas.

- Clorinda → Laguna Blanca: 12.10, 14.00, 17.00 horas.

- Vuelta (madrugada domingo 14): 01:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06.00, 07.00 horas.

- Regreso a Clorinda: 3.00 y 6.00 horas.

En tanto que el domingo 14:

- Formosa → General Belgrano (vía Clorinda): 10.00 horas.

- Formosa → General Belgrano (vía Riacho): 20.00 horas.

- Clorinda → Laguna Blanca: 12.10 horas (línea regular).

Refuerzos según demanda

Además informaron que la Empresa Puerto Tirol el día sábado 13 ofrecerá:

- Formosa → Laguna Blanca: 05.30, 09.30, 12.40, 15.00, 19.15

Y el domingo 14:

- Laguna Blanca → Formosa: 4.40, 05.40, 06.40, 12.40, 16.40, 18.40 horas.

- Formosa → Laguna Blanca: 9.30 hs, 12.40, 15.00, 19.15 horas.

Servicios desde el interior

- Riacho He Hé → Laguna Blanca: 11.00, 14.00, 18.00 horas (con salidas desde Colonia Pastoril)

- Regresos: a partir de las 5.00 horas.

Tarifas oficiales

En cuanto a las tarifas, puntualizaron que el tramo Formosa - Laguna Blanca estará $11.800; el de Clorinda - Laguna Blanca, $5.400; Riacho He Hé - Laguna Blanca, $3.800; Colonia Pastoril - Laguna Blanca, $5.800; Laguna Naineck - Laguna Blanca, $3.500.

A su vez, remarcaron que los menores de cinco años no abonan pasaje y las personas con discapacidad podrán viajar utilizando el CUD, retirando los pasajes en forma anticipada, con un tope de hasta cuatro pasajeros por unidad.



