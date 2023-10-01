Familias de la comunidad Campo Libre recibieron atenciones y otras prestaciones de salud gratuitas

El operativo sanitario se completó con un taller para promover el cuidado de la salud bucal en la infancia.

Como parte de las políticas públicas que sostiene firmemente el Gobierno de la provincia, el centro de salud de la localidad El Chorro se traslada, de manera programada, al igual que todos los centros de salud y hospitales, a las distintas comunidades cercanas de la zona, con el objetivo de acercarles los servicios de salud que se encuentran disponibles de manera gratuita.

En ese marco, vecinos de la comunidad originaria Campo Libre, fueron asistidos esta semana, mediante una nueva jornada sanitaria, organizada por el equipo de salud del efector, donde se brindaron atenciones médicas y odontológicas; controles de enfermería; vacunación y se realizó un taller para promover el cuidado de salud bucal en la infancia.

Las niñas y los niños recibieron atenciones pediátricas, acompañadas por mediciones antropométricas y de signos vitales, más un completo examen del estado nutricional “para el control del niño sano”, comentó el director del centro sanitario, el doctor Ariel Alberto Azcona, recalcando que esa estrategia “se implementa desde el nacimiento y durante los primeros años de vida”.

Por otro lado, indicó que fueron evaluados “los que presentaban síntomas de patologías agudas estacionales, como resfríos y otras de origen respiratorio “muy comunes en esta época del año y sobre las cuales hacemos un permanente monitoreo, justamente para evitar complicaciones”.

Asimismo, las atenciones médicas fueron brindadas a los pacientes adultos y acentuadas “en los que tienen factores de riesgo y diagnóstico de enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión arterial, por ejemplo”, dijo Ascona.

Mencionado, que recibieron controles de glucemia y de tensión arterial, y que, además, se hizo el seguimiento de los tratamientos que están llevando adelante para constatar la evolución de cada paciente, determinar si requieren algún estudio específico de control, alguna interconsulta con un especialista o ajustar la medicación, por ejemplo”.

En todos los casos, luego de las atenciones, tanto a los niños como a los adultos, se les entregaron los medicamentos recetados para cada tratamiento.

Asimismo, en la jornada se llevó adelante la revisión de los carnets de vacunación de cada paciente y se aplicaron las dosis necesarias para completar, en todas las edades, los esquemas con las dosis de las distintas vacunas de calendario

De igual modo, se llevó a cabo la vacunación de Calendario “de las personas que necesitaban poner al día sus esquemas, de acuerdo a las edades y condiciones de salud que presentan. Esta es una parte fundamental del trabajo en terreno porque las vacunas son una gran barrera de protección, sobre todo, para las niñas, niños, embarazadas, adultos mayores y pacientes crónicos”, señaló el médico.

Desde el área de odontología se llevó a cabo el control del estado bucodental, tanto de las niñas y los niños como de los adultos y al finalizar, se hizo entrega de kits de pastas y cepillos dentales.

Hábitos saludables

La jornada, finalizó con un taller organizado desde el servicio de odontología de ese centro de salud, desde el cual se repasaron las medidas principales que deben tenerse para cuidar la salud bucodental, insistiendo, sobre todo “en la higiene mediante el correcto cepillado de los dientes, que fue explicado paso a paso por nuestro odontólogo y que los chicos pudieron practicar”, informó. Y agregó que fueron entregados pastas y cepillos dentales a cada niño.



