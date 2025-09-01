En el día mundial del turismo y la primavera

Se realizó un Campamento de iniciación al Avistaje de Aves en la Reserva de Biosfera de Laguna Oca con el Jardín de Infantes N° 1 Rosarito Vera. Una actividad innovadora y educativa para Celebrar el Día Mundial del Turismo y el Día de la Primavera.

El evento contó con gran presencia de padres y familiares de los niños que vivieron esta inolvidable aventura.

Expusieron por parte de la Comunidad de avistaje de aves la Prof. Mercedes Maciel y el responsable de Marketing del grupo Formosa Turistica Marcelo Gaona. El Campamento y senderismo estuvo a cargo de los Operadores habilitados Santiago Cejas, Leg 10/21 y Fernando Gaona Leg 08/21 ambos del Registro Formosa.

Se.informó que esta aventura esta disponible para escuelas, jardínes colegios, iglesias, sindicatos, asociaciones y municipios para lo cual hay que contactar a la Comunidad de Avistaje de Aves, organización madre de la observación de aves y ecoturismo, al Ws 3704008877.-

Los padres.kndicaro. que fue "Una linda experiencia con intervención de Docentes y guías habilitados para disfrutar la naturaleza de Formosa Hermosa ".



