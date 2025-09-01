El Gobernador inauguró moderno Centro Cívico en Fortín Cabo 1° Lugones

En el inicio de una intensa jornada de actividades oficiales, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este lunes la inauguración del flamante edificio del Centro Cívico de la localidad de Fortín Cabo 1° Lugones, en el noroeste provincial, a 353 kilómetros de la capital.

El mandatario llegó a la localidad puntualmente a las 8.30 para encabezar la ceremonia, acompañado por el vicegobernador Eber Solís y el presidente provisional de la Legislatura Armando Felipe Cabrera, siendo recibidos por la autoridad local, Norman Antonio Torres.

Participaron del acto además los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria Néstor Cáceres y Camilo Orrabalis, legisladores nacionales, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, diputados provinciales, intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, como también el intendente de la vecina localidad paraguaya de Teniente Esteban Martínez, Héctor González.

En el inicio de la ceremonia, y tras la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, Insfrán fue declarado huésped de honor. Seguidamente, el sacerdote Vicente Espíndola brindó una bendición para las instalaciones y los presentes.

La empleada municipal Wilma Báez agradeció a Insfrán por el flamante edificio municipal, al señalar que “será nuestra segunda casa”, brindando un buen servicio a la comunidad toda.

Seguidamente, tomó la palabra el presidente de la Comisión de Fomento Torres, quien señaló que es un día “verdaderamente peronista y de fiesta” para la localidad, con la presencia de la máxima autoridad provincial, inaugurando una obra de importancia.

El jefe comunal valoró el impacto que tendrá esta obra entregada y otras dos en construcción: el Hospital con un importante grado de avance y la planta de agua potable, al tiempo que lamentó la decisión del Gobierno nacional de paralizar la ejecución de 54 viviendas.

“No hay que naturalizar esto, principalmente a los jóvenes que nacieron con todos los beneficios, nos falta comunicarles que no fue fruto de la casualidad, sino de un trabajo, una constancia” consideró Torres, recordando que con la firma del Acta de Reparación Histórica entre Insfrán y el entonces presidente Néstor Kirchner, Formosa pudo no sólo soñar en grande, sino concretar importantes obras de infraestructura.

En el plano electoral, consideró que Formosa debe asegurarse las dos bancas en disputa en el Congreso de la Nación, para el justicialismo, para continuar apoyando al Modelo Formoseño.

En cuanto a su localidad, deseó superar el 80% de votos azules para las elecciones legislativas del 26 de octubre, superando el último porcentaje del 75% registrado en las últimas elecciones.

“El Modelo Formoseño defiende a todos”

El candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria Fabián Cáceres también brindó palabras a los presentes, señalando que el Centro Cívico será un punto de encuentro para los vecinos de la localidad.

Tras reconocerse como un hijo y defensor del Modelo Formoseño, recordó que en Formosa hay un Estado presente en todo el territorio provincial, “trabajando codo a codo con intendentes y presidentes de comisiones de fomento, poniendo al hombre de carne y hueso como destinatario y beneficiario de toda política estatal”.

En contrapunto, analizó la crítica situación nacional, tanto en el plano social, como en el económico debido a malas decisiones y a las “políticas crueles y perversas que viene aplicando el Gobierno nacional”.

“Para el nefasto Presidente, él llama libertad al hambre del pueblo. En Formosa llamamos libertad a tener trabajo, salud pública, educación pública gratuita y de calidad, y a tener dignidad. La Argentina del desquiciado Presidente es una Argentina de ajuste, de despidos, de cierre de fábricas y de dolor” subrayó.

Señaló que “En Formosa nuestro modelo es una comunidad organizada, es unidad, es solidaridad y es justicia social. Para el Gobierno nacional somos un número que sobramos en una planilla de Excel. Para el Modelo Formoseño somos personas con derechos que se respetan, se defienden y no se negocian”.

Dijo que “Los libertarios practican el sálvese quien pueda. El Modelo Formoseño practica el nos salvamos todos juntos o ninguno. El ajuste del Gobierno nacional licúa sueldos, jubilaciones y roba a las personas con discapacidad” acusó.

Agregó que en la vereda de enfrente, “el Modelo Formoseño multiplica oportunidades y protege a los más vulnerables”.

Continuando con las críticas consideró que “los libertarios quieren un país de pocos y para pocos” mientras que “el Modelo Formoseño defiende una provincia de todos y para todos y pregona y lucha por un país que nos incluya a todos”.

Sostuvo que mientras Javier Milei dinamita el presente hipotecando el futuro, en Formosa con “el Modelo Formoseño construimos futuro con universidades, con hospitales, con escuelas y con caminos”.

En el plano electoral, consideró que el 26 de octubre está en juego una clara elección: entre seguir el camino del ajuste, el endeudamiento y el hambre, o bien “elegimos a los mejores candidatos a diputados nacionales que son los candidatos de Gildo Insfrán, los candidatos del Frente de la Victoria” para la Cámara de Diputados.

Seguidamente tomó la palabra el gobernador Insfrán, y actuó el Ballet Municipal, para dar paso al corte de cintas, dejando inaugurado así el flamante edificio.

Obra

El Centro Cívico de Fortín Lugones cuenta con espacios funcionales como un hall semicubierto y otro de acceso; también una recepción y salas de servicios generales, otra para la Secretaría de la Juventud, Cultura y Deportes y de Archivo General.

También con un depósito; despacho para el intendente; office; sala de reuniones; atención al vecino; oficina de contaduría y tesorería y sanitarios. Así como también lugar para el Registro Civil; Senasa; una oficina administrativa y el playón de actos.







