Detuvieron a dos hombres y una mujer por robo

• También recuperaron objetos de valor que fueron sustraídos y trasladados en un auto

Integrantes de la brigada investigativa de la Comisaría Ibarreta y Delegación Unidad Regional Cinco aprehendieron a dos sujetos y una mujer, secuestraron un split, un televisor, una garrafa de gas y un Chevrolet Onix, en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”.

La damnificada denunció que desconocidos rompieron la ventana de su vivienda del barrio Santa Catalina de Ibarreta y le sustrajeron un televisor, un acondicionador de aire, un tubo de gas, una amoladora y un teléfono, entre otros objetos.

Mediante la entrevista con vecinos y la verificación de las secuencias fílmicas, los policías establecieron la identidad de los presuntos autores e implementaron un operativo de vigilancia en inmediaciones a la vivienda de los sospechosos.

El martes último, alrededor de las 22:00 horas, vieron salir a los delincuentes al mando de un automóvil Chevrolet Onix y los detuvieron en la calle Santiago del Estero, del barrio 8 de Diciembre.

Durante la verificación, se constató que trasladaban un split, un televisor y una garrafa con similares características a los denunciados.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde la víctima del ilícito reconoció los objetos de valor y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).

INGENIERO JUÁREZ

Aprehendieron a un sujeto y recuperaron una moto

• Fue en el marco investigativo de una causa por “Robo”

Efectivos de la brigada de investigación de la Unidad Regional Seis capturaron a un hombre y secuestraron una motocicleta Zanella de 150 cilindradas en Ingeniero Juárez.

El caso se tomó conocimiento cuando un hombre denunció que cuatro sujetos lo agredieron con un arma blanca y le sustrajeron el rodado.

De inmediato, se realizaron las averiguaciones con entrevistas a vecinos y la verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad.

A todo esto, en medio de las recorridas en el barrio Palo Santo vieron salir a uno de los presuntos autores de una zona y lo detuvieron.

Después hallaron el rodado oculto entre los arbustos y dos ruedas de auxilios.

Por su parte, el personal de la Delegación Policía Científica documentó el procedimiento; mientras que los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



