"De Esto Sí Se Habla" regresa al aire para informarte con rigor y cercanía
En una sociedad donde, en cuestión de minutos, puede modificarse una ley, la información oportuna y verificada es más necesaria que nunca.
Por eso regresa al aire el programa "De Esto Sí Se Habla", un espacio destinado a mantenerte atento y bien informado para que nadie te cuente las cosas por ti.
Con la conducción de Roly Acosta y Mauro Molina, el programa que se emite por el canal de streaming Quien TV vuelve los martes y jueves, acompañándote cada mañana para empezar el día bien informado y preparado para lo que venga.
Te esperamos para volver a conversar, debatir y esclarecer los hechos. Únete a nosotros a través de las plataformas donde ya estamos presentes:
