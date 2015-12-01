Convocan a audiciones para formar parte del Coro “Chiquita Milanese” y el Coro Polifónico Provincial

La profesora Graciela Marechal, directora de Acción Cultural y a cargo de la Subsecretaría de Cultura, informó sobre las audiciones que se están llevando a cabo para formar parte de dos coros culturales.

La primera convocatoria es para el Coro Infanto Juvenil “Chiquita Milanese”, el cual es dirigido por la profesora Griselda Paredes junto sus colegas Romina Barrio Nuevo y Marisol Otazo.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), puntualizó que está destinada “a niños de 8 a 14 años”, los cuales deberán asistir teniendo conocimiento de dos obras musicales que serán proporcionadas por la organización y solicitadas por WhatsApp al número 370-4257631.

También, agregó que si bien inició este martes 9, continuará el jueves 11, de 17 a 18 horas, en el Centro Participativo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ubicado en el barrio Guadalupe. Los interesados deberán estar acompañados por un adulto mayor (madre, padre o tutor) para tomar conocimiento de las actividades del coro.

Como dato importante a tener en cuenta, comentó que “los días de ensayos son los martes y jueves de 18 a 19.30 horas en el mismo centro”.

Respecto de la otra audición, Marechal aclaró que es para integrar el Coro Polifónico Provincial a cargo de la profesora Analía Farach.

“Las audiciones están destinadas a interesados que tengan entre 18 y 50 años. Serán el 22, 23 y 24 de septiembre de 14.30 a 16.30 horas en el Salón Auditorio del Teatro de la Ciudad”, comunicó.

Además, señaló que la inscripción a la misma se puede realizar en el siguiente link: https://forms.gle/gq8oR4FuiRWpcKjx8

Por último, remarcó que “el canto coral no es solo música, es emoción compartida, crecimiento personal y encuentro con otros, un espacio para desarrollar la voz, la creatividad y ser parte de un proyecto cultural que refleja el sentir provincial”.



