Aprehendieron a tres sujetos en varios allanamientos

Efectivos de la fuerza provincial realizaron cinco allanamientos en viviendas de los barrios 20 de Julio, 7 de Mayo y López Guaymas, donde detuvieron a tres individuos y secuestraron una motocicleta de 110 cilindradas.

El hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 2:00 horas, cuando integrantes de la Comisaría Quinta tomaron intervención en un robo en una casa de la manzana 27, del barrio 20 de Julio, de esta ciudad.

El damnificado denunció que desconocidos ingresaron a su inmueble y le sustrajeron una mochila con una importante suma de dinero.

Después, integrantes del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 Octubre, iniciaron la investigación, establecieron la identidad de los presuntos autores y pusieron los datos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial.

El magistrado valoró las pruebas y ordenó los allanamientos en tres viviendas en los barrios 20 de Julio, 7 de Mayo y López Guaymas, donde aprehendieron a los tres sospechosos.

También se estableció que con el dinero sustraído se habría comprado una motocicleta de 110 cilindradas, la cual fue secuestrada.

Los detenidos y la motocicleta fueron trasladados hasta la dependencia policial, se notificó a los hombres de su situación procesal y terminaron alojados en celdas de la Comisaría Quinta, a disposición de la Justicia provincial.



