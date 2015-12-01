Ante los recortes de Nación a las pensiones por discapacidad, vecinos de Las Lomitas denunciaron el abandono del municipio

Vecinos de Las Lomitas alzaron la voz para denunciar los recortes de sus pensiones por discapacidad por parte del Gobierno nacional y criticaron la inacción del intendente local, Atilio Basualdo, quien, según afirman, no les brinda la ayuda necesaria.

Marcos Omar Castillo de la comunidad La Pantalla, de 48 años y quien sufre una discapacidad motriz y está en silla de ruedas, comentó: “me dieron la baja de la pensión” y puntualizó que “me llegó una carta documento y ahora no tengo ningún beneficio”.

En este sentido, subrayó que “la pensión nos sacó Milei (Javier)”, refiriéndose al presidente de la Nación, y resaltó que “nos sacó todos los beneficios, porque no les importa ni los mudos, ni los imputados, ni nadie”.

De esta manera, puntualizó que “no cobro hace como dos meses”, destacando que “el Presidente no nos colabora en nada y nos dejaron abandonados” y mencionó que el intendente Atilio Basualdo “no hace nada para ayudarnos a recuperar la pensión”.

“Cuando yo quiero hablar con él, no responde”, dijo Castillo sobre el intendente Basualdo y remarcó que “nos dice que nosotros no tenemos valor y nos ignora”.

En la misma línea, Oscar Maximino Lezcano, quien es no vidente desde hace 10 años, expresó que “me sacaron la pensión hace cuatro meses”, aunque precisó que “renové todos los papeles y me volvieron a sacar”.

Y consideró que este es un daño para todos “ahora estoy endeudado por todos lados”, nombrando que “el celular ya se me corta porque no lo cargo, la boleta de la luz no sé quién va a pagar”.

Asimismo, marcó que “ya hice la auditoría, completé la planilla y fui a la doctora, pero nadie me dio respuesta”.



