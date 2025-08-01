Villafañe reforzó los controles de salud escolar en estudiantes de primaria

En la E.P.E.P. N°326, alumnos y alumnas de 6º grado accedieron a controles médicos, odontológicos y a la actualización de su calendario de vacunas.

Con el objetivo de garantizar un desarrollo integral en la niñez y acompañar la trayectoria educativa, el Hospital de Mayor Edmundo Villafañe llevó adelante una jornada sanitaria en la Escuela Provincial de Educación Primaria N°326.

Durante la actividad se completaron las libretas de salud escolar de los estudiantes de 6º grado, a través de un abordaje integral que incluyó controles antropométricos (peso y talla), toma de signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura.

Asimismo, se efectuaron exámenes clínicos, pediátricos, auditivos y visuales, fundamentales para la detección temprana de posibles dificultades que pueden afectar el aprendizaje y el bienestar de los niños.

En el área odontológica, profesionales realizaron revisiones bucales y ofrecieron pautas de cuidado, resaltando la importancia del cepillado diario como herramienta de prevención.

La estrategia sanitaria se completó con la revisión de carnets de vacunación y la aplicación de las dosis correspondientes a los 11 años: HPV, Antiamarílica, Antimeningocócica y Triple Bacteriana Acelular.

El director del hospital, doctor Rubén Caballero, destacó la relevancia de la iniciativa: “La libreta de salud escolar es mucho más que un requisito administrativo: es una herramienta que nos permite evaluar de manera integral el estado de salud de nuestros chicos”.

Con este tipo de acciones, el Hospital de Villafañe reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, consolidando un vínculo cercano entre la institución sanitaria, la escuela y las familias de la localidad.







