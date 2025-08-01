Vera: “La democracia exige límites a la barbarie violenta, al agravio y a la falta de respeto”

En la séptima sesión de la Convención Constituyente, el convencional Rodrigo Vera solicitó una cuestión de privilegio contra la convencional libertaria Gabriela Neme por agresiones verbales hacia la presidenta Graciela de la Rosa, otros miembros y al personal que trabaja en las comisiones.

“Estamos en democracia, por lo que es habitual, común, deseable que todas las opiniones sean escuchadas y respetadas, ya que no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma idea de país, de provincia y de la vida”, inició esbozando Vera en declaraciones recabadas por AGENFOR.

En ese sentido, planteó que “es normal que en el debate haya intercambio de ideas, tensiones, compromiso y pasión para defender las ideas de cada uno”; no obstante, “la democracia exige límites a la barbarie violenta, al agravio y a la falta de respeto al otro y también a las instituciones”.

Advirtió que “eso es lo que estamos viendo una y otra vez en estas sesiones” de la Convención y, como ejemplo, mencionó que el pasado lunes 18, “hemos escuchado a un convencional constituyente decirle la palabra ‘estúpido’ a otro colega, como si nada. Hemos escuchado también a otra convencional, que es a quien estoy pidiendo la cuestión de privilegio, gritarle ‘delincuente’ a otro miembro de esta Convención”.

Del mismo modo, en la reunión de las comisiones de este miércoles 20, “nos gritaron ‘ratas’ a todos los convencionales que estábamos presentes”.

Lamentó entonces que “este sector de la oposición formoseña tiene esa forma única de hacer política desde el agravio y la mentira” y seguidamente denunció que “lo que colmó nuestra paciencia fue escuchar que además han maltratado al personal de la Legislatura en la comisión. A los gritos, faltándoles el respeto, exigiéndoles una cosa y otra”.

Enfatizó que “lo único que se merece el personal que está trabajando a deshora, desde la mañana, turno corrido hasta la noche, para tener a tiempo los despachos, los sumarios y los proyectos de resolución, es simplemente nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada uno de ellos”.

Por ello, categórico, afirmó que “no podemos tolerar que a ningún trabajador se le falte el respeto, y mucho menos en este ámbito”.



