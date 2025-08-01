“Una experiencia enriquecedora”: Estudiantes de la UPLaB realizan sus prácticas profesionalizantes

En la ciudad de Formosa, alumnos avanzados de las Licenciaturas en Ciencias Ambientales y Turismo de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) se encuentran desarrollando sus Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS).

En diálogo con AGENFOR, Sofía Fader, quien cursa la Licenciatura en Turismo, subrayó que “esta experiencia es totalmente enriquecedora. Estoy muy agradecida con toda la gestión en general, porque mis compañeros y yo tenemos la oportunidad de desenvolvernos en un ámbito en el que trabajaremos el día de mañana, en contacto con profesionales”.

Cabe señalar que los jóvenes se encuentran alojados en el Albergue “Evita” y mientras dure su estadía en la Capital provincial desarrollarán diversas actividades en el marco de la realización de sus PPS.

Por ejemplo, ya visitaron el Archivo Histórico Provincial y el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, ubicado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Belgrano, en pleno microcentro capitalino.

El edificio del actual Museo era la residencia del primer gobernador del Territorio Nacional de Formosa Ignacio Fotheringham, construido en 1888. Funcionó como Casa de Gobierno del Territorio Nacional hasta 1981, cuando por Decreto Provincial Nº 343/81 fue destinada para cumplir funciones de Museo.

“Durante la semana también vamos a recorrer la localidad de Herradura, que es el ‘jardín de la provincia’, y también tendremos actividades con el Ministerio de Turismo en los próximos días”, comentó Sofía.

Del mismo modo, contó que también desarrollaron tareas de PPS en Laguna Blanca y Laguna Naineck, mientras que “ahora estamos conociendo la ciudad de Formosa ysu patrimonio cultural”.

“Las prácticas profesionalizantes me parecen muy buenas. La gente que nos ha tocado son profesionales muy colaborativos. Estamos en contacto directo y nos han dado toda la información necesaria”, destacó la joven oriunda de Clorinda que actualmente cursa el 3º año de Turismo.

En la misma sintonía se expresó Cynthia Paredes, estudiante del 3º año de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, resaltando que la experiencia de visitar la Capital para realizar las PPS “es súper enriquecedora porque a partir de estas prácticas vamos a adquirir el título de técnicos en Ciencias Ambientales. Es fundamental llevar a cabo la puesta en práctica de toda la teoría que venimos cursando hace ya un par de años”.

Y explicó que en el caso de los estudiantes de dicha carrera estuvieron en la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental del Ministerio de la Producción y Ambiente, donde “cada uno de nosotros fue designado en equipos de trabajo e hicimos el seguimiento de los proyectos que están en curso en la provincia”.

A su vez, también “nos dieron tareas desde nuestro rol y perfil como técnicos en Ciencias Ambientales, dentro de cada uno de esos proyectos”.

La joven hizo notar que el ambiente se trata de “un tema central dentro de lo que debería ser la agenda de los países y Formosa no se queda atrás, por eso, dentro de la UPLaB las ofertas educativas del Departamento de Desarrollo Sostenible tienen que ver con esta temática”.

“Luego de estas prácticas nos va a quedar un año y medio más para lograr el título de licenciado en Ciencias Ambientales. Soy de Laguna Blanca, así que tengo el privilegio de poder cursar la carrera en el lugar donde resido”, finalizó.







