A partir del jueves 4 de septiembre se estará desarrollando el taller de Introducción a la fotografía de Eventos que es organizado por la Asociación Italiana de Formosa.

El mismo estará a cargo de Franco Romero y Guillermo D’Augero con la colaboración de Félix Estigarribia con una duración de 9 clases (septiembre y octubre).

De acuerdo a lo manifestado por Romero “El Curso de Introducción a la Fotografía de Eventos es una puerta de entrada al emocionante mundo de la captura de momentos especiales en diferentes tipos de eventos. Aprenderás las bases de la fotografía de eventos y cómo inmortalizar los momentos más significativos, comprendiendo los aspectos técnicos esenciales como el uso del equipo, el manejo de la luz y la composición, así como también la preparación previa y la capacidad de anticiparse a situaciones clave”.

A esto, D’Augero agrega que “te formarás en la organización del flujo de trabajo, la interacción profesional con clientes y la entrega de resultados de alta calidad. Este taller te permitirá iniciarte con bases sólidas y una mirada profesional, aplicando lo aprendido en celebraciones sociales, eventos empresariales y todo tipo de encuentros, desarrollando un enfoque técnico y creativo que destaque en el ámbito de la fotografía de eventos”.

“Este curso te prepara para convertirte en un fotógrafo de eventos (no necesariamente profesional), brindándote las habilidades esenciales para documentar reuniones, celebraciones y ocasiones especiales. Aprenderás a capturar la esencia de cada evento a través de tus imágenes” afirmó Estigarribia.

Los horarios de dictado serán a las 14,30 horas y a las 20,00 hs siempre y cuando se reúnan un mínimo de 10 personas por grupo.

Los temas a tratar serian los conceptos básicos de la fotografía de eventos y su importancia; Fundamentos de Fotografía para Eventos: Principios Básicos de Fotografía Introducción a la exposición, apertura, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Selección y manejo adecuado de equipos fotográficos para eventos.

Además se incluyen temas de la Composición Fotográfica; uso de la luz natural y artificial de manera efectiva. También se hablará sobre la Preparación y Planificación para la Cobertura de Eventos; Comunicación con Clientes y Organizadores, Entendimiento de las expectativas y requisitos del cliente y Planificación logística y coordinación con organizadores de eventos.

El taller continuará con los temas de Fotografía de Retratos y Grupos; Técnicas para retratos individuales y de grupos. Coordinación de poses naturales y expresiones auténticas. Fotografía Documental y de Acción Captura de momentos espontáneos y acciones durante el evento. Uso de la técnica de <foto reportaje= para contar historias visuales.

Finalizando el taller con dos temas fundamentales: Proceso de Edición y Retoque Uso de software de edición para mejorar y corregir imágenes y Mantenimiento de un estilo consistente en la postproducción. Incluyendo en el la presentación y Entrega de Fotografías a Clientes. Creación de álbumes y galerías digitales para presentar el trabajo final y Estrategias para la entrega eficiente y satisfactoria a los clientes.

Se aclara que la práctica se realizará el mismo día de clases, aunque puede cambiarse el horario por la necesidad de hacerlo con luz solar o nocturno. Pagos mensuales

Informes: 370 425-1065 y 370 466-4211 Via whatsapp



