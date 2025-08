Sugieren no entrar a planes de ahorro para compra de vehículos ante los aumentos de un 12% en las cuotas de los mismos

Es un sistema lisiado, lleno de trampas y estafas, donde una vez firmado el contrato, es imposible escapar sin perder mucho dinero en la retirada-Ante el aumento de precios de los autos cero kilómetro, formado por una combinación de inflación y tipo de cambio, el movimiento de este último factor, hizo que los precios subieran hasta un 12% en estos días. La explicación está dada por el cambio en los costos de las automotrices, pero también de las importadoras, ya que mientras el índice del INDEC aplica sobre aumentos de los costos nacionales como sueldos, servicios o impuestos, el dólar es el que marca el precio al cual se importan las piezas o los modelos completos que se compran en el exterior. Las marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Ford, Dodge, Toyota, aumentaron sus precios en distintos porcentajes, acompañando a la suba que tuvo la cotización del dólar en las últimas semanas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, no obstante, advirtió que, esta situación no afectará a todos los consumidores, toda vez que la automotriz que agrupa a marcas como Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram, entre otras, subió los precios de lista, pero mantendrá bonificaciones y descontará más adelante por "nota de crédito" la segunda suba que aplicaron. De esta manera, los concesionarios podrán mantener precios competitivos para las operaciones que se realicen al contado. Es decir: el cliente que pague en efectivo por un 0km en agosto (o mediante alguna financiación bancaria que no sea plan de ahorro) no verá grandes cambios en los precios con respecto a julio. Muy diferente, será la situación para los clientes atrapados en los "planes de ahorro". Tal como establece el contrato que firmaron al momento de suscribir esta trampa legalizada, sus cuotas aumentarán en función de los valores de las listas de precios oficiales. Para ellos no correrán las bonificaciones ni "notas de crédito", debido a estas maniobras, desde el Organismo de la Constitución se recomendó no adquirir vehículos mediante planes de ahorro. Asimismo, debe sumársele, “otra serie de trampas para que el consumidor entre a los planes”, como ser, * No se paga sobreprecio, se paga precio de lista (falso), * El precio es fijo (falso e ilegal), * Pedir modelo base y después haces el cambio de modelo (engañoso), * En 45 o 60 días a más tardar te entrega la unidad (engañoso), * Cuando licitas por el total (falso), * No se paga la multa por demora en la entrega, porque hubo razones de fuerza mayor (falso), * Los gastos de patentamiento son un 12% del valor de la unidad (falso). Por último, desde el Organismo de la Constitución, se informó que la Inspección General de Justicia de la Nación, en su carácter de Órgano de Control de los planes de ahorro, procedió a Auditar a una Sociedad Administradora, para que brinde información documentada y fidedigna a los ahorristas, al afirmarse que no existían fondos disponibles para reintegro, al realizarse la última adjudicación en el grupo, debido a la alta tasa de morosidad y a las numerosas medidas cautelares impulsadas, lo que muestra a las claras los abusos permanentes y continuos de los planes de ahorro, sugiriéndose a los interesados, ante cualquier duda o inconveniente, concurrir por ante la Sede de la Defensoría del Pueblo en calle Padre Patiño Nº 831 o a través de los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.