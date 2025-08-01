Rotundo éxito del Encuentro Regional de Fotógrafos de Naturaleza en Formosa

Con la participación de más de 120 fotógrafos provenientes de 14 provincias argentinas y de la República del Paraguay, la ciudad de Formosa se convirtió durante tres días en el epicentro de la fotografía de naturaleza.

Organizado por AFONA (Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Argentina) y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, el encuentro comenzó el viernes 15 y tuvo su cierre el domingo 17, superando las expectativas de los participantes.

El cierre, realizado el día domingo en la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay, ofreció un marco único: un almuerzo de camaradería y la clásica postal grupal en el cartel de la Laguna, símbolo de la belleza formoseña.

Un triunfo para Formosa y su gente

El evento no solo permitió capacitarse y profundizar en este arte maravilloso, sino que también abrió las puertas de la provincia para mostrarle al país y al mundo por qué Formosa quiere decir hermosa.

Los visitantes pudieron conocer la magnificencia del Bañado La Estrella, una de las maravillas naturales de Argentina, y al mismo tiempo disfrutar de los sabores de nuestra gastronomía regional, de la calidez de la gente y de la identidad formoseña que se transmitió en cada actividad compartida.

Testimonios

Pablo Córdoba, fotógrafo y uno de los embajadores de la fotografía de Formosa junto a Ramón Maldonado, expresó: “Este encuentro fue una oportunidad muy importante para todos los formoseños. No solo nos capacitamos y aprendimos sobre este arte tan maravilloso como es la fotografía de naturaleza, sino que también pudimos mostrarle a la Argentina por qué Formosa quiere decir Hermosa” expresó.

Señaló que “Enseñamos la riqueza de nuestro Bañado La Estrella, compartimos los mejores platos de nuestra gastronomía y, sobre todo, demostramos que lo más valioso que tiene nuestra provincia es su gente. Esta fue una experiencia única y transformadora, tanto para los fotógrafos como para los jóvenes entusiastas que participaron”.

El fotógrafo Esteban Argerich, presidente de AFONA, destacó que “ha sido un encuentro espectacular. Desde el punto de vista académico fue una capacitación extraordinaria, porque tuvimos representantes de la fotografía de naturaleza de todo el país. Como presidente de AFONA realmente agradezco profundamente la invitación, la organización y la hospitalidad de la gente de Formosa”.

Por su parte, Nicolás Pérez, uno de los fotógrafos más importantes de la Argentina en el campo de la fotografía de naturaleza, señaló: “Fue un encuentro espectacular, con una convocatoria enorme en este paraíso formoseño. La verdad, una alegría haber participado y la interacción con todos los alumnos. Creo que fue súper enriquecedor, con las diferentes disciplinas que fuimos mostrando. Me voy feliz de haber participado y de visitar por segunda vez esta maravillosa provincia”.

El Encuentro Regional de Fotógrafos de Naturaleza en Formosa quedará marcado como un hecho histórico, no solo por el nivel de los participantes y disertantes, sino por haber permitido que el mundo vea en primera persona la riqueza natural, cultural y humana que hacen de Formosa un lugar único.







