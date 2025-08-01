Ortega defendió el Estado Provincial presente y cuesionó a Milei

En la última sesión del Concejo Deliberante de Clorinda, el concejal Carlos Ortega pronunció un discurso de fuerte contenido político, donde expuso su preocupación por las políticas nacionales en materia de salud y discapacidad, y al mismo tiempo defendió con énfasis el modelo formoseño.

Ortega advirtió sobre el impacto de los recortes al Hospital Garrahan, que atiende a miles de niños en todo el país, incluidos pacientes de Clorinda y de la provincia de Formosa. “Es vergonzoso ver cómo se eliminan fondos a un hospital que constituye la esperanza de tantos chicos, mientras aparecen audios que comprometen a funcionarios nacionales con presuntos hechos de corrupción”, expresó.

Asimismo, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei, señalando que “la casta son los jubilados, los discapacitados, el Garrahan y la eliminación de fondos para las provincias”. En esa línea, acusó al gobierno nacional de “achicar el Estado sin tener idea de lo que se está administrando”, al tiempo que pidió a la ciudadanía estar alerta frente a lo que definió como “intentos de engañar nuevamente al pueblo con discursos vacíos”.

De cara a las elecciones de octubre, Ortega destacó la importancia de consolidar la representación formoseña en el Congreso: “Es la gran oportunidad de llevar otro legislador más que levante la voz en defensa de nuestra provincia y de quienes más lo necesitan”.

Finalmente, reivindicó el accionar del gobierno provincial, resaltando la decisión del gobernador de sostener políticas sociales y educativas que habían sido eliminadas a nivel nacional: “Formosa siempre hizo carne el modelo de Estado provincial presente, que garantiza derechos y acompaña a los que menos tienen. Ese es el camino que debemos seguir fortaleciendo”.