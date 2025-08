Justina Almirón indicó que desde JAG 21 se implementará el 9 de agosto una nueva feria para la comunidad

Justina Almirón, empresaria propietaria de JAG 21, indicó que este sábado 9 de agosto realizará una feria de frutas verduras y productos de estación en su local sito en Diagonal Principal Divino Niño a cien metros del Puente o Viaducto.



Nuevamente Justina presenta la oportunidad de acceder a productos de primera calidad, pero a precios más que accesibles, en un esfuerzo para que no falte nada en la mesa de las familias formoseñas, siendo esta, una actividad que concreta desde que se inició en el rubro, porque resulta en beneficios positivos para quienes todo el año la eligen para hacer sus compras cotidianas.



No es la primera vez que, remarca el compromiso y participación de los productores del interior de la provincia, para que las frutas y verduras puedan presentarse en precios más bajos de lo habitual, pero sin resentir la calidad de las mismas, porque eso es algo, que remarcó, se cuida siempre.



Como suele ocurrir en estos casos, revalorizó que, aunque el empresario no suele ganar económicamente cuando realiza estas acciones, lo hace sabiendo que se beneficia al devolver en atenciones, la fidelidad que le demuestran sus clientes todo el año.