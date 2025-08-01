Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis son los candidatos suplentes a diputados nacionales por el Frente de la Victoria





En el marco del Congreso Provincial del Partido Justicialista Distrito Formosa, que sucedió este sábado por la mañana donde proclamaron a los cuatro candidatos (dos titulares y dos suplentes) a diputados nacionales para las próximas elecciones del 26 de octubre, la doctora Mirta Retamozo y el doctor Camilo Orrabalis, elegidos como suplentes para completar esta lista, conversaron con la Agencia de Noticias de Formosa acerca de lo que significa esta responsabilidad.

Retamozo expresó, entonces, su agradecimiento a la conducción del PJ por “haber tomado esta decisión” y consideró que la lista proclamada es “hermosa, donde los valores de Formosa están representados en nuestras personas”.

“La verdad que son personas que las conozco, que las quiero mucho y que, sobre todo, compartimos el mismo amor por esta provincia, por el Peronismo, por los principios, por trabajar en unidad, con solidaridad, mirando siempre al otro. Nosotros somos personas de servicio, así vamos a seguir siendo y esperamos estar a la altura de las circunstancias”, aseveró.

Asimismo, consideró que, en este contexto, el rol del “legislador peronista” es el de la que milita todos los días por “los derechos de la gente” y “nadie mejor que nosotros para saber cuáles son”.

“Estamos en un momento donde estos derechos humanos son totalmente desconocidos y también vapuleados. Así que tenemos que estar acá, más firmes que nunca, volver a visitar las casas, volver a las bases, explicar a las personas que hoy por hoy tenemos una nueva modalidad de votación, que es esta boleta única”, indicó.

Y cerró: “Vamos a estar con la gente compartiendo muchos momentos, muchas historias, como me pasa a mí desde que estoy en el Registro Civil, no solo compartir las alegrías sino también las tristezas y estar, simplemente estar, escuchar, caminar”.

Por su parte, Orrabalis, dijo que este momento es “muy feliz para este hijo de Paippero y del Modelo Formoseño” y que tiene “un gran orgullo porque siento un tremendo amor por mi provincia, por mi identidad y tengo el corazón muy peronista para poder trabajar y afrontar este gran desafío”.

“Realmente un gran honor poder estar hoy en esta convocatoria, sentir mi nombre y poner a disposición del pueblo formoseño este corazón peronista que tiene un único interés, como dice siempre nuestro Gobernador, defender al pueblo formoseño”, manifestó.

En cuanto a la responsabilidad que les toca a los representantes de las provincias en el Congreso Nacional, el candidato consideró que, primero, “hay que defender a la Patria” contra “este modelo nacional que está entregando los recursos del país y la soberanía argentina”.

“Contra eso hay que trabajar y levantar la voz porque realmente el pueblo argentino se merece una política federal. Trabajar por el federalismo para que los recursos que son de todos los argentinos también lleguen a la provincia Formosa porque somos argentinos, nos merecemos y también somos grandes trabajadores que aportamos al país”, concluyó.



