Lo identificaron por las cámaras de seguridad y lo detuvieron

El hombre quedó a disposición de la Justicia y los objetos sustraídos fueron recuperados

Efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu aprehendieron a un joven de 24 años, imputado como autor de un robo con escalamiento en una quinta ubicada en el acceso a Tres Marías.

El hecho ocurrió el domingo último, minutos antes de las 07:00 horas, cuando una mujer de 40 años denunció que un sujeto ingresó a su inmueble del loteo “La Finca” y se llevó varios bienes.

La víctima aportó filmaciones de las cámaras de seguridad de un vecino que captaron al individuo que cometió el ilícito.

En el lugar, personal de Policía Científica constató daños en una reja de acceso, desorden generalizado en el interior y manchas de sangre.

También se encontró en las inmediaciones, entre arbustos, una bolsa con varios objetos que la mujer reconoció como de su propiedad.

Gracias a las imágenes, el personal identificó al sospechoso, que registra antecedentes delictivos y que fue visto en la zona en estado de ebriedad.

Con esos datos, la Policía realizó un rastrillaje y mediante la autorización de la madre del sospechoso, se ingresó a su casa y se halló al sujeto con la misma vestimenta y con los elementos sustraídos.

Además se comprobó que tenía una herida en el pie derecho y fue asistido por personal de salud.

Luego los policías lo trasladaron hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.