Las capacitaciones de la Boleta Única Papel coordinadas por el Juzgado Federal de Formosa comenzarán el martes 19

El juez federal con competencia electoral de Formosa, el doctor Pablo Morán, está coordinando todas las cuestiones vinculadas con la Boleta Única Papel (BUP) y las capacitaciones que comenzarán el martes 19 de agosto en el SUM de la EPES N° 54 a las 17 horas.

En torno a las alianzas para los comicios legislativos nacionales, confirmó que son finalmente cuatro las alianzas y un partido político las que se inscribieron. “Una de las alianzas es la del Frente de la Victoria conformada por once partidos políticos. Otro es Juntos por la Libertad y la República. Después están La Libertad Avanza y Principios y Convicción. Solo quedó como partido político sin alianza el Partido Obrero”, detalló.

En resumen, “son cinco agrupaciones políticas que están en condiciones de presentar candidatos a diputados nacionales por la provincia de Formosa” y, en ese sentido, informó que este domingo 17 de agosto es la fecha en que cierra el plazo para presentar quienes van a ser finalmente los ciudadanos y las ciudadanas que serán candidatos, sin olvidar que rige la paridad de género.

Capacitaciones

En el tema de la Boletica Única Papel (BUP) y las capacitaciones, citó Morán que en esto la Cámara Nacional Electoral lo está haciendo, “difundiendo un material con un carácter más informativo sin tanta propaganda política”.

Sin embargo, y más allá de eso, desde el Juzgado Federal de Formosa también se buscará llegar al electorado de la provincia con este tema, “arrancando con la difusión por redes sociales de nuestra capacitación”.

En ese punto, expresó que “lo importante es poder explicarle a la mayor cantidad de gente posible, para a su vez después lo puedan difundir. Entonces, con esa misión, vamos a empezar con las actividades de capacitaciones el martes 19 de agosto en el SUM de la EPES N° 54, a las 17 horas”, confirmó.

“Están todos invitados” y donde estarán también presentes “las directoras de las escuelas que son nuestras delegadas judiciales, las delegadas zonales, también del Ministerio de Cultura de Educación y quienes formarán parte del Comando Electoral”, precisó.

Asimismo, los apoderados de los partidos políticos, “porque queremos mostrarles cómo será la Boleta Única Papel y el sistema de votación”, subrayó.

Después se continuará haciendo en otros puntos de la ciudad, incluso “la intención es llegar también al interior”, acotó el juez federal de Formosa.

Cabe mencionar que en Formosa solo se elige la categoría de diputado nacional y no senador nacional como en otras jurisdicciones.



