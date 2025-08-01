Invitan a empleados públicos a participar de concurso literario

La Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno de Formosa invitó a los empleados públicos en actividad y pasivos, a participar del cuarto concurso literario “Letras del Viento Norte”, en el marco de las actividades previas al Día del Empleado Público que se celebrar el 17 de septiembre.

Para participar del concurso, previamente deben asistir a un taller literario, que será dictado por la escritora Vanina Rojas, donde aprenderán técnicas de escritura y tendrá cuatro encuentros.

Al respecto, la subsecretaria de Recursos Humanos Gladis Rosario Mazza explicó que se trata del cuarto concurso literario, del que pueden participar empleados públicos en actividad y pasivos, sin necesidad de ser escritores.

Aclaró que la premiación del concurso se dará el día 17 de septiembre, en un acto con entrega de menciones y premios.

“El objetivo es continuar con las acciones de reconocimiento a los empleados de la Administración Pública revalorizando la labor y el sentido de pertenencia a la institución, además de promover una buena actitud frente a las actividades que se realizan cada día” precisó la funcionaria.

En cuanto a los talleres, con modalidad presencial, darán inicio el jueves 14, estando prevista la finalización el 4 de septiembre. Se dictarán en el Salón Auditorio de la Jefatura de Gabinete, ubicado en Belgrano 856, a las 18 horas.

“La instancia formativa consta de cuatro encuentros, dos para cuentos y dos para poesía. Una vez que hagan los talleres, ya pueden participar del concurso, donde habrá ganadores” indicó Mazza.

Los interesados pueden escribir a direcciondecapacitacionfsa@gmail.com



