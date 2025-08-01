Gran Guardia: Aprehendieron a un sujeto, secuestraron armas de fuego y animales vacunos

• La intervención se desarrolló en el marco de una causa judicial por “Abigeato Calificado”





Efectivos de la Unidad Especial Asunto Rurales (UEAR), Delegación Loma Monte Lindo, aprehendieron a un hombre, secuestraron cinco revólveres calibre 22 y 38 milímetros, una escopeta, cartuchos, vainas servidas, un freezer, productos cárnicos, cinco vacas y dos caballos.

Estos fueron los resultados obtenidos durante un allanamiento en un establecimiento ganadero, ubicado en la Ruta Nacional 81 al 1.260, tras la denuncia de la sustracción de ocho vacunos de diferentes categorías de un campo de Gran Guardia.

De inmediato se conformó una comisión policial que rastreó las huellas de los presuntos autores y las siguió hasta un complejo ganadero.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial, que ordenó el allanamiento.





Requisa





La medida judicial fue realizada el domingo último por integrantes de la Jefatura UEAR, delegaciones Loma Monte Lindo, Lomas Senes y Policía Científica en un predio ganadero ubicado en la Ruta Nacional N° 81 al 1.260 de la mencionada localidad.

Durante la requisa detuvieron a un sujeto, de 30 años, secuestraron dos equinos utilizados para cometer el ilícito, tres freezer con cortes cárnicos que datan una faena no mayor a 48 horas, armas blancas, balanza, lazos, dos hierros con diseños de marca y un teléfono celular.

Luego los efectivos realizaron un rodeo de los animales y hallaron cinco vacunos, algunos con la marca y señal del damnificado y otros con el diseño adulterado.

También secuestraron cuatro revólveres 38 milímetros con tambor de seis alveolos, un revólver 22, una escopeta calibre 12, cartuchos y vainas servidas de diferentes calibres.

Por esta situación, se inició otra causa judicial por “Infracción Artículo 189 Bis Segundo Párrafo del Código Penal Argentino”.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



