Fuerte repudio al bloque libertario por abandonar la sesión plenaria de la Convención Constituyente de Formosa

No obstante ello, los convencionales del bloque justicialista consideraron que lo trascendental “hoy es que el formoseño tiene nuevos y más derechos”

Tras la tercera sesión plenaria de la Convención Constituyente de Formosa, donde se aprobó reformas clave a la Constitución Provincial, varios de los convencionales del bloque del Partido Justicialista realizaron declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, Graciela De La Rosa, presidenta de la Convención Constituyente, tras cerrar la primera semana de sesiones, expresó que “creo que quedó demostrado que lo que le prometimos a la gente, durante toda la campaña, lo estamos cumpliendo”.

Y detalló que “todos aquellos aspectos que tienen que ver con más derechos, eso es lo que estamos modificando de la Constitución Provincial”.

Además, subrayó que “nos dimos cuenta que la oposición, sobre todo la libertaria que hoy se fue de la sala, evidentemente no tienen propuestas, no les interesa la Constitución ni la provincia de Formosa”. Cabe mencionar que este viernes 8, miembros del bloque de La Libertad Avanza se retiraron del recinto en medio de la sesión.

Asimismo, expresó que “solo hablan (libertarios) de la intervención federal a la provincia” y consideró que “eso sería un golpe institucional, porque acá funcionan sus tres poderes”.

En este sentido, explicó que, frente a los convencionales que se retiraron, “se va a discutir con todos sobre qué tipo de sanción se va a aplicar”.

Sin embargo, resaltó que “el bloque radical sí se quedó a debatir y, así, de a poco se están viendo las cartas que cada uno está jugando”.

Por esto al concluir, señaló que “acá se está reformando la Constitución de la provincia de Formosa; se está otorgando e incorporando más derechos sociales, económicos y políticos, importantísimos”.

Por su parte, Karina Giménez evaluó que es “positivo para nosotros” todo lo que se viene realizando, cumpliendo así el bloque del PJ “con el compromiso que asumimos con el pueblo”, y marcó: “Hoy el formoseño tiene nuevos y más derechos, que es lo trascendental”, valorando especialmente esto.

“El tema principal no es que el bloque de convencionales de La Libertad Avanza haya abandonado el recinto, consideró la convencional, ya que “sería darle protagonismo a lo que hicieron al show que sus miembros montaron. Así que lo importante, y es lo que valoramos, es el resultado de nuestro trabajo y el compromiso con el pueblo que lo está cumpliendo el bloque del Partido Justicialista, tal como es lo que se ha comprometido a hacer”, remarcó.

Asimismo, el convencional Edgar Pérez dijo, por su parte, consideró en esa misma línea que es importante “para nosotros el poder estar trabajando en esta semana en comisiones y plenarios, para así defender la propuesta del bloque del PJ”.

Esta “es, ni más ni menos, poder concretar la letra de la Constitución, en lo cual nos comprometimos con nuestro pueblo defendiendo el Modelo Formoseño”, acentuó.

Para de esa forma, argumentó finalmente, “poder garantizarles a todos los formoseños derechos, garantías, como por ejemplo, el cuidado de la tierra donde vivimos, nuestros recursos naturales, el ambiente, incorporando derechos que, si bien están alcanzados por la política pública de este modelo de provincia, adquirieron rango constitucional”, concluyó.







