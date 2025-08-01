“Formosa es inclusiva” subrayó Mirassou

La diputada provincial y médica de vasta trayectoria en salud pública Cristina Mirassou dio apertura a la Tercera Jornada Provincial de Atención y Educación Temprana, en el marco del Día de la Educación Especial.

Invitada como parte del panel de profesionales que disertaron a lo largo de la mañana de este sábado 9, Mirassou tuvo a su cargo la ponencia “Encuadres del Sistema de Salud Provincial”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) destacó que Formosa es inclusiva en todo su sistema educativo, y comentó que en dos localidades alejadas de la Capital, como El Potrillo y El Chorro, es conocido el trabajo de los profesionales de educación especial, con estimulación temprana, por sólo mencionar dos ejemplos de territorialidad.

Precisó que si bien participaron interesados de Formosa Capital, la jornada pudo vivirse a través de videoconferencia en todo el interior provincial, como parte de las capacitaciones continuas que ofrece el Gobierno provincial.

Recordó que Formosa se destaca por la integralidad en la implementación de políticas públicas, considerando que Salud y Educación siempre trabajan juntas, pero en este caso, la red provincial de fibra óptica permitió la conectividad simultánea en toda la provincia.

Al respecto, dijo que esta Red facilita además la realización de estudios de distinta complejidad en el interior provincial, que son analizados en Capital.

La médica recordó que durante su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Humano, la constante fue articular políticas con el Ministerio de Educación. “Se trabaja muy codo a codo, sobre todo con Educación, Salud, en el nivel local, en donde decimos es la puerta de entrada, cerca de donde está la población” abundó.



