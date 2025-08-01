En Laguna Yema, culminó la gira de capacitación sobre Boleta Única de Papel

Con dos encuentros políticos realizados en Laguna Yema, culminó este martes la gira de capacitación sobre implementación de Boleta Única de Papel en las elecciones del 26 de octubre.

El vicegobernador Eber Solís realizó una evaluación de la recorrida que comenzó en Santa Teresa, y visitó María Cristina, El Chorro, El Favorito, El Potrillo y El Quebracho en la primera jornada, completando con Pozo de Maza, Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos y Yema en la segunda y última.

El funcionario estuvo acompañado por el diputado provincial Aldo Ingolotti, el titular de Vialidad Provincial Javier Caffa, el administrador ejecutivo del Instituto PAIPPA Rubén Casco, la administradora general del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales de Formosa María Isabel Atencia, además de intendentes y concejales de la zona.

En Yema, el Gobierno provincial formalizó primero la entrega de anteojos del programa Acompañarte, y luego dos reuniones: la primera en la Casa de la Solidaridad y la segunda en la casa de la dirigencia, a cargo del intendente Nilton Edgar Werning.

“Finalizamos con alegría estas jornadas de encuentros en la localidad de Laguna Yema, donde compartí con la dirigencia y toda la militancia de aquí y zonas aledañas. Es un orgullo compartir con tantos compañeros y compañeras, y ver tantos jóvenes comprometidos en la política y sobre todo en la búsqueda del bienestar de su pueblo” expresó Solís.





Expresó el funcionario en el plano electoral que “necesitamos tener las dos bancas que están en juego en diputados nacionales, con la compañera Graciela de la Rosa y el compañero Fabián Cáceres , para seguir avanzando y defendiendo el interés del pueblo formoseño”, al tiempo que convocó a votar el 26 de octubre por el Modelo Formoseño.

En diálogo con AGENFOR consideró que el pueblo argentino está consciente del “verdadero desastre” que está provocando el Gobierno nacional con las medidas que toma en los distintos ámbitos. “En cambio en Formosa tenemos un gobernador que todas las medidas que aplica, son pensadas para el pueblo” cerró.

Werning se expresó en el mismo sentido y convocó a trabajar “juntos en unidad, para ratificar el triunfo que tuvimos en las elecciones anteriores y acompañar a este Modelo Formoseño” además de defender el Estado presente.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el titular del Ejecutivo municipal señaló que está todo encaminado para que estos resultados electorales se repitan y anticipó que durante la campaña electoral el objetivo será capacitar a los ciudadanos en el uso de la BUP.

BUP

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025.

La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

Está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

¿Cómo se vota?

El día de la elección el elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa correspondiente. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP y un bolígrafo, y lo habilitará a ingresar a la cabina de sufragio. El voto se realiza marcando con el bolígrafo los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Luego de seleccionar las opciones de preferencia, la boleta debe ser doblada siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, e introducida en la urna.











