El Partido Intransigente repartió chocolate y pan de leche a niños y niñas del Antenor Gauna

La hermosa tarde del miércoles se volvió amena cuando militantes del Partido Intransigente de Formosa sorprendieron a niños y niñas del barrio Antenor Gauna con chocolate, pan de leche y números que les permitirá participar de los sorteos de bicicletas este fin de semana en la gran fiesta de las infancias en la Jurisdicción 5 y Parque Paraíso de los Niños.

"Todo lo realizado fue a pulmón, por el enorme corazón que tienen nuestros militantes que a pesar de su humildad siempre caminan con empatía y dispuestos a colaborar sin pedir nada a cambio", sostuvo el presidente del PI, profesor Luis Recalde, que acompañó a la dirigencia en este nuevo encuentro con la comunidad.

Una enorme olla de chocolate y decenas de pan de leche fueron degustados por chicos y grandes sin excepción. "Cuando se hace con amor, todo es más sabroso y pareciera que se multiplican", sostuvo un militante que habita esa zona del norte de la ciudad.

Esta es la continuidad de una acción solidaria que lleva años y que lo hacen de manera silenciosa pero con la satisfacción de que aunque sea poco llega a los más vulnerables.

También el fin de semana pasado hubo un plato de comida caliente para los vecinos y vecinas del Lote 111 y chocolate y masitas, además de juguetes en la Jurisdicción 5.

La dirigencia una vez más mostró su gratitud con todos quienes hacen posible estos gestos, la municipalidad, la provincia, los vecinos y vecinas y la militancia toda.



