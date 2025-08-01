"El concejal Marcelo Sosa se reunió con el Sindicato de Seguridad Privada para abordar temas sobre los desafíos en el sector”

El concejal Marcelo Sosa mantuvo un encuentro con miembros del Sindicato de Seguridad Privada de la República Argentina, en el que dialogaron sobre los principales desafíos que enfrenta la fuerza laboral del sector en la actualidad.

Durante la reunión, Sosa expresó su preocupación ante las políticas del gobierno nacional que, según indicó, continúan atentando contra los derechos de todos los trabajadores. En contraposición, destacó el compromiso del gobernador Gildo Insfrán en profundizar un modelo que pone al hombre y a la mujer trabajadora en el centro de sus acciones de gobierno, defendiendo y dignificando su labor.

Además, se conversó sobre las próximas elecciones a diputados nacionales, instando a la unión y el compromiso colectivo como elementos indispensables para alcanzar una elección ejemplar. Es imprescindible que todos los formoseños apoyemos a los candidatos que genuinamente representan nuestro modelo formoseño y se comprometen a la defensa sólida y constante de los derechos de los trabajadores. Solo a través de la unidad y la responsabilidad compartida podremos garantizar un futuro justo y digno para nuestra provincia.

El concejal Sosa remarcó que el modelo formoseño se presenta como el camino a seguir, basado en la inclusión, la solidaridad, la unidad y un compromiso real con la defensa de los derechos de los trabajadores. En un contexto nacional donde las políticas parecen responder a agendas diferentes, resaltó la imperiosa necesidad de la unidad y la organización de todos los trabajadores para continuar fortaleciendo las conquistas alcanzadas.

Esta reunión reafirma el compromiso del concejal Marcelo Sosa con la defensa de los derechos laborales y su voluntad de trabajar en conjunto con los sectores sindicales para impulsar soluciones en beneficio de la comunidad.