El concejal Marcelo Sosa lanza ciclo de charlas políticas en la ciudad capital

El concejal Marcelo Sosa inició un ciclo de charlas en la zona sur de la ciudad capital, para abordar temas políticos y electorales de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Durante la reunión, se habló sobre el funcionamiento de la Boleta Única Papel, un sistema que se utilizará en los próximos comicios legislativos nacionales, describiéndolo como un nuevo formato de votación que estará presente en esta etapa electoral.

En la charla también se trató la reforma constitucional que está en proceso en Formosa, un paso clave para el presente y futuro de la provincia. Se busca actualizar la Constitución para reflejar las necesidades y valores actuales, incorporando avances como la paridad de género para asegurar igualdad entre mujeres y hombres en cargos públicos, y el acceso prioritario al agua potable como derecho fundamental. Además, se promueven mejoras para proteger derechos sociales y modernizar la administración pública entre otros temas.

Para el pueblo formoseño, esta reforma va más allá de un cambio legal; representa una oportunidad para fortalecer un modelo basado en justicia social, cuidado mutuo y participación ciudadana, además de afianzar la transparencia y el respeto a los derechos humanos. También busca mantener y avanzar en políticas sociales que fomentan la solidaridad, inclusión y bienestar colectivo.

Este proceso refleja el compromiso de un pueblo que lucha y construye día a día, con la esperanza de un futuro donde cada voz sea escuchada y valorada. Con convicción, el pueblo formoseño avanza junto para lograr un mejor mañana.

Durante la reunión, Sosa convocó a fortalecer la organización de la militancia de cara a los comicios de octubre, destacando que el modelo formoseño se sostiene gracias al compromiso firme y la acción colectiva del pueblo. Reafirmó que una militancia responsable y comprometida es fundamental para nuestro proyecto político, basado en la justicia social, la solidaridad y la construcción conjunta que ha convertido a Formosa en un ejemplo de comunidad organizada. Subrayó que ese modelo, profundamente arraigado en la identidad y valores de su gente, es la fuerza para seguir defendiendo la igualdad, la inclusión y el bienestar de todos. Con entusiasmo y compromiso, hizo un llamado a que cada militante participe activamente en este camino de desarrollo con justicia social, para que el pueblo formoseño, guiado por nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán, continúe construyendo un futuro justo, unido y solidario.



