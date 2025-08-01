Eber Solís: “Tenemos que lograr que los dos diputados nacionales sean del Modelo Formoseño”

En la tarde de este sábado 16 se llevó a cabo la final del fútbol siete femenino en la cancha del club social, cultural y sportivo Unión Norte ubicado en el barrio República Argentina de la Jurisdicción Cinco, en la ciudad de Formosa.

Hubo también show en vivo, bingo familiar, sorteos con diversos premios y la participación de los emprendedores de la unidad.

La jornada fue acompañada por el vicegobernador Eber Solís, quien expresó que más allá de la competencia “lo importante es que el fútbol es una excusa para poder encontrarnos con mujeres de diferentes barrios de la ciudad capital y compartir, fundamentalmente porque cada una de ellas se va con una sonrisa a su casa”.

Asimismo, señaló que “desde que el gobernador Gildo Insfrán tomó la decisión de hacer un torneo femenino, primero en Laguna Blanca, después en El Potrillo, luego en Estanislao del Campo y Pozo del Tigre y próximamente en Clorinda, tomó tal protagonismo que, en muchos casos, es superior al de los varones”.

Entonces, aseguró que “esto marca el entusiasmo y protagonismo de las mujeres, pero no solo en el fútbol, sino en todos los sentidos”.

Pensar y trabajar para la gente

De esta manera, se refirió a los candidatos a diputados nacionales del Partido Justicialista, resaltando que “es un orgullo de que sea una mujer la que encabece la lista”, refiriéndose a Graciela de la Rosa, y comentó también que “junto al compañero Fabián Cáceres, sin lugar a dudas, son los mejores candidatos que van a representar a todos los formoseños”.

Y siguió manifestando que “en Formosa contamos con un proyecto político muy claro y preciso, que conduce el gobernador Insfrán y está a la vista de todos que, en primer lugar, siempre va a pensar y trabajar para la gente”, destacando que “la situación política, social y económica que está viviendo nuestro país es muy difícil, pero desde en nuestra provincia nos centramos en que el formoseño y la formoseña puedan estar cada día mejor”.

Por eso, subrayó que “en Formosa tenemos que lograr que los dos diputados nacionales sean del Modelo Formoseño”.

Al concluir felicitó “a todas las mujeres que han participado en este torneo, que fueron más de 160 equipos en los tres circuitos en Formosa capital, lo cual han demostrado una vez más su organización, capacidad y la buena relación que tuvieron entre todas”.



