Divididos vuelve a Corrientes para dar su único su show en el NEA

La Aplanadora del Rock regresa a la capital correntina para ofrecer su único concierto en toda la región. La cita será el sábado 4 de octubre a las 22 horas en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de ticketek.com.ar y en el punto de venta oficial ubicado en Que sea rock (solo efectivo) con dirección en Pellegrini 1501, Corrientes).

Divididos arrancó el 2025 con una agenda arrolladora: inauguraron el año en la cuarta edición del Festival Suena Bien en Canelones (Uruguay), continuaron con un show explosivo en el 25º aniversario del Cosquín Rock y recientemente agotaron entradas en Sitio (Uruguay), donde hicieron un recorrido por su vasta discografía frente a un estadio colmado.

Ahora, en el marco de su gira nacional, la banda liderada por Ricardo Mollo y Diego Arnedo, junto a Catriel Ciavarella en batería, anuncia una nueva parada en Corrientes. Además, confirmaron presentaciones en el Quality Espacio de Córdoba (22 de agosto), el Estadio Ruca Che de Neuquén (6 de septiembre) y el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia (25 de octubre).

Con 37 años de trayectoria, Divididos es considerada una de las agrupaciones más influyentes del rock en español. Su estilo combina la potencia del rock con la riqueza del folclore argentino, logrando una identidad única que atraviesa generaciones. A lo largo de su historia editaron nueve discos de estudio y múltiples álbumes en vivo, entre ellos Haciendo Cosas Raras (2018), una reinterpretación de su disco debut, y su más reciente lanzamiento “Divididos en Argentinos Juniors”, grabado en vivo en un estadio colmado de seguidores.

Con una impronta intacta y la fuerza que los caracteriza, la Aplanadora del Rock vuelve a Corrientes para ofrecer un show histórico que promete hacer vibrar a todo el NEA