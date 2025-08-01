Desbarataron una sala clandestina de juego

• Tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia

La Policía allanó una vivienda, desarticuló una sala de juegos de azar que funcionaba de manera ilegal en la localidad de Villa Dos Trece y secuestró una mesa de juegos y sillas, entre otros elementos.

La intervención se registró tras varios días de investigación y se detectó un movimiento constante de personas en una casa ubicada en una zona rural.

Por el caso, se realizaron las diligencias procesales, originándose una causa judicial por “Infracción Artículo 301 Bis del Código Penal Argentino”. El procedimiento fue informado al juez Marcelo López Picabea, que subroga el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, quien ordenó registrar el inmueble ubicado en una vivienda de la colonia La Unión de esa localidad.





Allanamiento





La medida judicial se realizó el miércoles último, a las 14:30 horas, y estuvo a cargo de los integrantes de la Comisaría Villa Dos Trece, con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

Como resultado secuestraron una mesa de juegos de pase de dados, dos caballetes, seis sillas, una mesa plástica circular, seis banquetas y una mesa rectangular, entre otros objetos de interés en la investigación.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

Las intervenciones contra el juego clandestino se implementan desde hace tiempo en diferentes puntos de la provincia y son el resultado de medidas conjuntas acordadas con el Instituto de Asistencia Social (IAS), única autoridad reguladora del juego en todo el territorio.



