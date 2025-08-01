“Atilio Basualdo y Gabriela Neme me dieron la espalda”, denunció referente originario

Adriano López es un referente de comunidades originarias del oeste provincial que en algún momento formó parte de las filas de La Libertad Avanza en Formosa, pero los sucesivos actos de abandono por parte de sus dirigentes, lo llevaron a volver al Modelo Formoseño.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con López, luego de que participara de una reunión con el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira, que recibió este viernes 22 en Casa de Gobierno a referentes de la comunidad Laka Wichí (Pozo del Tigre) y de Colonia Muñiz (Las Lomitas), con quienes conversó de distintos temas.

Se definió como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y, si bien reconoció que fue candidato a concejal por LLA, volvió a las filas del Justicialismo luego de ser engañado y traicionado por el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, y la diputada provincial Gabriela Neme, quienes “no hicieron nada” ante la quita de las pensiones sociales y otras prestaciones desde la Nación.

En ese sentido, dijo que se dio puntualmente luego de que cientos de familias perdieran su jubilación por discapacidad, tras lo cual les solicitaron algún asesoramiento, encontrando solo silencio desde el arco opositor. “Me choqué contra una pared de concreto”, sintetizó.

Denunció que “Basualdo y la doctora Neme me dieron la espalda cuando yo lo necesité, y se esconden” para no dar respuestas acerca de las políticas que la gestión libertaria nacional eliminó, por ejemplo las pensiones y las cajas alimentarias de modalidad aborigen.

Y advirtió que “estamos pasando momentos muy difíciles” debido a las medidas de ajuste y desfinanciamiento del Gobierno del presidente Javier Milei. “Hay miles de familias, con chicos pequeños, que se quedaron sin comida, porque les cortaron la pensión nacional”, repudió.

En total contraste, hizo notar que cuando el presidente Milei decidió dar de baja las cajas alimentarias para las comunidades, fue el gobernador Gildo Insfrán quien asumió esa responsabilidad, y este suplemento nutricional llega en tiempo y forma a cada paraje.

Fue así que “decidí asumir nuevamente el camino del gildismo que siempre defendió los derechos de los pueblos indígenas”, agradeciendo que desde el Modelo Formoseño se lo recibiera, redoblando su compromiso de ser la “voz de las comunidades originarias” en este espacio.



