Adolfo Pérez: "Importantes actividades integran la agenda de trabajo de Pozo de Maza

El Intendente de Pozo de Maza, Adolfo Pérez, indicó que “la comunidad está más que feliz y comprometida, por la participación en la edición de los Juegos Evita, porque se han lucido en la categoría sub 15 y sub 18 de atletismo, y recientemente en Chiriguanos, ganaron en la categoría sub 18 masculinos y femeninos”. “Tal es así que ya ganaron la final departamental, y estarán yendo vivir la instancia final en Laguna Blanca”, detalló Perez.

Actividades

“Igualmente, junto con el director de Técnica, Pablo Barón Peña, estamos por hacer en Pocitos el lanzamiento de una capacitación sobre mecánica de motos y otra de agroindustria. Y en la comunidad de “El Churcal”, están trabajando firmemente para coordinar en breve, un taller de artesanía”, explicó Pérez.

“El progreso que se vive en Pozo de Maza, es fruto del acompañamiento ininterrumpido que tienen del Gobierno de la Provincia de Formosa y del Gobernador, Dr. Gildo Insfrán, quien siempre gestiona y acciona, con profunda justicia social, equidad y solidaridad, y con políticas de Estado que benefician a cada formoseño, viva donde viva, porque eso, es el sello caracteristico de un gobierno justicialista, expresó Pérez.







