Solicitan informes sobre el destino que se le dará al impuesto a los combustibles luego del cierre de Vialidad Nacional

La Ley Nº 23.966 graba cada litro de nafta y gasoil que cargan los usuarios con un 28% y establece un destino específico que es el de mantener y reparar las rutas nacionales, siendo que el Gobierno Nacional desde el año 2024, recaudó más de 405 mil millones de pesos, de los cuales, 267 mil millones fueron retenidos por el mismo y solo 137 mil millones llegaron a Vialidad Nacional-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, solicitó formalmente al actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Guillermo Alberto Francos, como así también, al Ministro de Economía, Luis Caputo y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger, “que destino se le dará y qué ocurrirá con el Impuesto a los Combustibles Líquidos previstos en la Ley Nº 23.966, que graba cada litro de nafta y gasoil que cargan los usuarios y que conforme a dicha normativa, está destinado, específicamente para el mantenimiento de calles, rutas y caminos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, ese impuesto representa el 28% del precio de la nafta para mejorar rutas, es el famoso ICL Impuesto a los combustibles Líquidos que en parte iba a parar a Vialidad Nacional. La disolución de este Organismo por Decreto del Gobierno Nacional de Javier Milei, trae aparejado un hecho incierto y que consiste en qué va a pasar con los fondos que se cobraban de las naftas y gasoil para sostener las rutas y, además, que sucederá con los precios de los combustibles. Desde el año 2024, el mismo no se estaba liquidando completamente y según advirtió el Funcionario Provincial ahora aparecieron más reclamos para que sea coparticipado a todos los gobernadores del país. Al tener el mismo una asignación específica, es decir que esos fondos tienen que ir específicamente a arreglar y mantener las rutas nacionales, el Gobierno Nacional debe transferir los mismos a los Estados Provinciales. En el año 2024 se recaudaron más de 405 mil millones de pesos, de los cuales 267 mil millones fueron retenidos por Nación y solo 137 mil millones llegaron a Vialidad Nacional. En la actualidad, están recaudando fondos todos los días y a cada minuto y en cada estación de servicio del país con un impuesto que es el 28 por ciento de lo que uno carga de combustible y lo que queremos conocer conforme a los establecido por la Ley Nº 23.966 que es clara al respecto, toda vez que, al cargarse combustible, también se paga un impuesto destinado al mantenimiento de calles, rutas y caminos, sin embargo, el Gobierno Nacional no lo devuelve a ninguna provincia. Por último, el Ombudsman Provincial, volvió a denunciar que preservar en buen estado las rutas nacionales no constituye un gasto superfluo, son la base sobre la que se mueve la economía y su deterioro permanente encarece el transporte, afecta al campo, la industria y el turismo, como así también, lo más grave incrementa la pérdida de vidas en los siniestros viales que vienen sucediéndose en todo el territorio nacional.