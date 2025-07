Reconfiguración del INTA: “Toman decisiones basadas solamente en planillas de cálculo”

El Gobierno nacional publicó el extenso Decreto 426/2025 que introdujo significativos cambios en varios organismos del Estado. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que fue transformado en un estamento desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

En ese marco, el ingeniero Federico Miranda, director de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) El Colorado, recordó que si bien se venía trabajando arduamente en “repensar la institución, siempre en aras de hacerla más eficiente para llegar de una manera más efectiva a los productores”, desde la gestión libertaria los cambios “pasaban por una reducción estructural en términos físicos, ya sea de unidades y personal”.

Fue así que para justificar “el achicamiento del INTA”, hicieron trascender informaciones malintencionadas, como las que planteaban que el organismo tenía una flota de 3000 autos y “gastaba la mitad de las retenciones del maíz”.

“Creo que se están tomando decisiones basadas en números que no son la realidad, en circunstancias que no son las reales en el marco técnico”, remarcó el ingeniero Miranda, advirtiendo que con el avance de la motosierra libertaria “se llegará a un punto donde ya será tan chica la estructura que no podrá ni siquiera cumplir con su función”.

Reprobó que “se están tomando decisiones centralizadas, basadas solamente en planillas de cálculo”, ya que “no es lo mismo el INTA en la zona núcleo que Chaco, Formosa, Jujuy o Salta. Son realidades distintas”.