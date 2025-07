Para las víctimas, familiares y sobrevivientes de siniestros viales, “el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un golpe brutal”

Desde la Fundación “Unidos por el Dolor” también advirtieron las consecuencias de esto que representa “una pérdida fundamental”

El Gobierno nacional presidido por Javier Milei decidió disolver la Dirección Nacional de Vialidad, eliminando la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. De esa manera, la motosierra libertaria no se detiene en su afán por destruir organismos del Estado de vital importancia, en este caso, para el mantenimiento de rutas y la seguridad vial de las personas.

Por ese motivo, las Víctimas, Familiares, Amigos y Sobrevivientes de Siniestros Viales de la República Argentina emitieron un comunicado donde pronunciaron su “indignación ante el desmantelamiento de las herramientas del Estado nacional destinadas a resguardar la seguridad vial”.

Repudiaron que “el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), es un golpe brutal, una traición a la memoria de quienes perdimos familiares y amigos en las rutas y calles, y un desprecio absoluto por la vida de millones de argentinos que ahora están más en riesgo que nunca”.

En consecuencia, “este acto de negligencia no es solo un retroceso; es un mensaje claro de indiferencia hacia el sufrimiento de miles de familias destrozadas por la violencia vial, que se cobra vidas diariamente mientras las autoridades miran para otro lado”, subrayaron.

Ante todo esto, “exigimos con fuerza que se revierta esta decisión. La Agencia Nacional de Seguridad Vial es un pilar fundamental para prevenir tragedias, educar, controlar y sancionar conductas irresponsables al volante”, enfatizaron en el comunicado.

Y agregaron que “su clausura no es un ahorro, es un atentado contra la seguridad de todos. No toleraremos que la desidia estatal convierta nuestras rutas, calles y ciudades en zonas de muerte. No permitiremos que el silencio cómplice del gobierno apague nuestra lucha”.

Sobre este tema la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió las declaraciones de Patricia Barboza, secretaria de la Fundación “Unidos por el Dolor”, quien destacó que el colectivo de Víctimas, Familiares, Amigos y Sobrevivientes de Siniestros Viales de la República Argentina reúne a “muchas ONG” que están analizando “presentar un amparo a nivel nacional por la eliminación y desaparición Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

Consideró que se trata de “una pérdida fundamental de un organismo que es esencial y fundamental en lo que respecta a nuestra lucha por la seguridad vial en la Argentina para salvar vidas”. Y apuntó que presentaron varias notas desde la organización pero jamás tuvieron ninguna respuesta de las autoridades responsables.

Por otro lado, la misma Fundación “Padres Unidos por el Dolor”, entre otros demandantes, y el defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, presentaron una medida cautelar por la falta de mantenimiento de las rutas N° 11, 81, 86 у 95 que atraviesa la provincia.

Esa demanda, presentada ante el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, obligaba a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a ejecutar en el plazo de 90 días las obras necesarias para solucionar la situación.

Sin embargo, con la disolución del organismo lamentó que “ahora no sabemos en qué va a quedar”.