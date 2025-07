La “gira artística” de Paoltroni por los medios nacionales reclamando la intervención roza lo delictual

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Graciela Parola, en entrevista con este medio, manifestó que la provincia “vivió hace pocos días un proceso electoral en el cual la propuesta del Modelo Formoseño triunfó con el 68% de los votos, mientras que la oposición en su conjunto (Frente Amplio y La Libertad Avanza) alcanzó apenas el 31%, demostrando una vez más que el pueblo formoseño de manera contundente expresó su apoyo a la conducción del gobernador Gildo Insfrán”.

Sostuvo que “lamentablemente algunos oportunistas que cambian de espacio político y alianzas conforme sopla el viento, al verse derrotados en las urnas, comenzaron una campaña de desprestigio ante los irrefutables resultados de los comicios, pensando que de ese modo perjudican al Gobernador” y agregó que “sin embargo, lo que hacen es subestimar la capacidad del pueblo formoseño de expresar su voluntad popular y elegir sus representantes”.

En este sentido, Parola arremetió contra el senador por la minoría Francisco Paoltroni, aseverando que “por los resultados obtenidos recientemente, ha quedado claro que llegó al Senado colgado de la figura del presidente (Javier) Milei, a quien luego traicionó ni bien asumió la banca en el Congreso, y es uno de los que busca en la prensa porteña lo que el pueblo le niega en las urnas”.

Continuó la legisladora declarando firmemente que “su campaña (la de Paoltroni) de total falta de respeto al pueblo, al que luego le ruega que lo vote, realmente no tiene parangón y no solo eso, sino que tampoco cumple con responsabilidad la función para la cual fuera electo cuando fue montado de la fama momentánea de Milei, puesto que no participa de las votaciones, ni define postura en temas cruciales para la Argentina como han sido los tratados en la última sesión del Senado”.

De este modo, “queda claramente demostrado que se trata de un librepensador que solo busca satisfacer sus apetencias personales y especular para acomodarse sin importar a quienes perjudica o no con sus acciones u omisiones, totalmente irresponsables y antiderechos”, aludiendo así a la ausencia del Senador en las votaciones de la última sesión del Senado, el día jueves 10 de julio, donde se trataron entre otros, el aumento a las jubilaciones nacionales, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y los proyectos presentados por los gobernadores sobre distribución de los ATN e Impuestos a los Combustibles.

Siguió la diputada Parola afirmando de manera contundente que “todos en Formosa sabemos que el Senador tiene compromisos económicos de operaciones ‘non sanctas’ que lo apremian y por ello busca desesperadamente confrontar con el gobernador Insfrán, subestimando al pueblo e incluso a aquellos pocos que en algún momento pusieron su voto de confianza en él pero, por supuesto, ya les dio la espalda”, refiriéndose a quienes acompañaron tanto con su voto como en la campaña a dicho legislador.

Continuando con sus afirmaciones, sostuvo que “este hombre, que se jacta de representar a un sector de la población de Formosa, pero ha quedado más que claro que solo se representa a sí mismo y a sus intereses, recorre los medios de Buenos Aires buscando cartel y exhibiéndose como si fuera alguno de esos animales que ofrece en los ‘revoleos de hacienda’ que protagoniza en el interior de la provincia, con la diferencia que él no consigue quien lo patrocine o le ofrezca algo, dada su fama de traidor, timador y farsante, sin mencionar su poca preparación para un cargo tan importante”.

“Con una ignorancia supina se convierte en el hazmerreír de sus entrevistadores, clamando la intervención de una provincia donde el pueblo se ha expresado, sin que exista denuncia alguna ante las autoridades competentes sobre irregularidades del acto comicial, más que sus gritos desesperados en cuanto micrófono le ponen delante”, fustigó Parola.

En esa línea, reprobó que “la actitud que asume en esta gira artística por los medios de Buenos Aires roza lo delictual, pues lo hace intencionalmente y a sabiendas de que sus dichos incitan a un golpe institucional por parte de un poder nacional a una provincia que no tiene otro inconveniente (al menos para él) que un pueblo que acompaña contundentemente a un modelo político y a quien lo conduce”.

“Como él solo es mero espectador y ese pueblo ya le ha dado la espalda elección tras elección, entonces busca tergiversar la letra de la Constitución Nacional en lo que respecta a mecanismos previstos taxativamente para que la Nación se inmiscuya de manera excepcional en las provincias ante situaciones de gravedad; haciendo una interpretación burda, inconstitucional, antijurídica y antidemocrática de dicho instituto, dejando en evidencia sus intenciones golpistas y de total desapego de las instituciones democráticas establecidas en la Carta Magna”, enfatizó.

Y dejó en claro que “esta actitud poco seria y gravísima por parte de alguien que representa, aunque más no sea a una minoría, con una banca en el Senado de la Nación, muestra a las claras que la oposición de Formosa en general no busca ser una opción al Modelo Formoseño, sino que están ensañados, cada uno ahogado/a en sus egos personales, en difamar y ensuciar a quien el pueblo, una vez más y por amplia mayoría, eligió como opción para gobernar y para que lo conduzca”.

Para cerrar, envió un mensaje a la oposición local diciendo que “deberían, tanto este Senador como los demás dirigentes y dirigentas de la oposición local, estudiar, instruirse, generar proyectos y propuestas para ofrecer al pueblo, lograr empatizar aunque sea un poco con los formoseños y formoseñas y sus realidades y dejar de preocuparse por mancillar el nombre del Gobernador”.

“Ha quedado claro que el pueblo no es tonto, que sabe expresar de manera libre y clara su voluntad a través de la herramienta más importante que le otorga la democracia y que de este modo le ha mandado un duro mensaje a estos opositores y opositoras que esperemos hayan tomado nota y puedan hacerse cargo de dicho mensaje alguna vez”, concluyó.