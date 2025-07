La Comisión de Defensa al Consumidor de la Cámara de Diputados albertó sobre el crecimiento del sobreendeudamiento en los hogares argentinos"

Se trabaja en un Proyecto de Ley que se denomina “Trato Digno” para que el consumidor sobreendeudado encuentre herramientas para solucionar su situación y que no quede atrapado únicamente en manos del mercado-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, destacó la Reunión Informativa presidida por la Diputada Carolina Yutrovic y de la cual participaron expositores nacionales e internacionales, “quienes alertaron sobre el crecimiento del sobreendeudamiento en hogares desde 2024, afirmando que en la actualidad el 91% de los mismos se encuentran en dicha situación”, mientras el Gobierno Nacional elogia mes a mes la baja de la inflación en el país. En la misma, se señaló que, el 91% de los hogares está endeudado, pero el 73% creció durante el 2024; claramente, eso habla de cuáles son las políticas económicas que han destruido el valor del salario y empleo y es por ello que, Yutrovic destacó que se está trabajando en un proyecto de ley que se denomina “Trato digno” para el consumidor sobreendeudado que “busca herramientas para tratar de morigerar la situación de los ciudadanos que no pueden quedar en manos del mercado para que terminen con su dignidad por el subsuelo”. Por su parte, la Diputada por la Libertad Avanza Lilia Lemoine, anunció que el Ministerio de Capital Humano va a incluir educación financiera en la curricula “porque la gente no puede gastar más de lo que tiene. Además, estamos trabajando en la ley de protección de datos que tiene que ver con la base de datos ilegales y el fishing (estafas virtuales)”. En este sentido, el Ombudsman Provincial, señaló que, en nuestro mercado local, también se ha acrecentado la mora con las entidades bancarias con las tarjetas de crédito porque cuando una persona no puede pagar la misma y paga el saldo mínimo, surgen los problemas de que los intereses son muy altos y es aquí donde se origina el sobreendeudamiento, añadiendo que el 60% de los consumidores que se endeudan con tarjetas de crédito, lo hacen para comprar alimentos. Ante estas situaciones, sugirió a quienes se encuentren involucrados en deudas bancarias o tarjetas de crédito, concurrir a la Sede de la Institución para ser debidamente asesorados y encontrar alternativas válidas que permitan que las mismas no ingresen en una situación, -de no pago-, acumulando altas sumas de deudas que pueden ser refinanciadas, como así también, analizar otras vías, que saquen a las personas de esa situación de morosidad, que las limita hasta para comprar en cuotas cualquier bien en los comercios habilitados de nuestra Jurisdicción.