Jarzynski aseguró que el pueblo formoseño "sabe votar y elige su destino"

El intendente de Ibarreta, Adán Jarzynski, habló, luego de conocerse los resultados electorales el último domingo, y destacó que, "en Formosa no nos guiamos por manuales de afuera, ni por promesas libertarias”.“Somos un pueblo esclarecido que entiende su historia, valora su presente y es consciente del camino hacia donde quiere transitar", sostuvo.En ese sentido, el jefe comunal remarcó que "el gran ganador es el pueblo formoseño que confía en el proyecto que conduce nuestro gobernador Gildo Insfrán y entiende que la posibilidad de continuar este destino de desarrollo, donde todos estamos incluidos, tiene sólo al color azul como la esperanza".A su vez, aseguró que, tal como había expresado en notas anteriores, "no era difícil elegir entre una boleta de construcción, de realizaciones y de futuro, frente a opciones vacías que presentaba la oposición que, en muchos casos, tenía nombre propio parecido, pero colores y denominaciones distintas".Además, Jarzynski entendió que "es difícil para un grupo motivado por intereses personales, odio, deseo de destrucción del estado y falta de identidad, construirse en opción. Por suerte, el pueblo está esclarecido y elección tras elección, no rechaza a esos espacios".Para finalizar, agradeció a la comunidad de Ibarreta que, con más del 85%, acompañó al Partido Justicialista."Como lema, pudimos acceder a las dos bancas de concejales que estaban en disputa. Más allá de las tonalidades internas, el justicialismo ibarreteño dijo sí al compañero Gildo Insfrán y así lo seguirá haciendo", finalizó.