El Peronismo y otros bloques del Senado aprobaron el aumento jubilatorio y la moratoria previsional, y rechazaron el veto a la ayuda a Bahía Blanca

Buenos Aires, julio 10 – El peronismo, junto con otros bloques legislativos, consiguió hoy, por unanimidad y con más de dos tercios de los votos, la sanción de las leyes de recomposición de haberes jubilatorios y la moratoria previsional en el Senado de la Nación. Además, dio por tierra con el veto presidencial a la declaración de la emergencia de los distritos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, arrasadas por las inundaciones meses atrás.También, se aprobaron los proyectos de ley para redistribuir en forma directa el impuesto a los combustibles líquidos y los Aporte del Tesoro Nacional (ATN), que hasta ahora el gobierno nacional retenía de manera indebida, pese a que esos recursos tenían asignación específica a las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Asimismo, los senadores y senadoras dieron sanción definitiva al proyecto que establece la emergencia nacional por discapacidad, un sector que viene siendo castigado por el abandono de la Administración Nacional.Al cierre del debate, el jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, advirtió a los mandatarios provinciales que “el compromiso era trabajar juntos”, para sancionar ambas iniciativas impulsadas para redistribuir el impuesto los combustibles líquidos y los ATN.Señaló: “Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. E insistió en que no se trata “solamente de resolver mi problema, mi plata”, en un claro mensaje para respetar los acuerdos y atender otros temas que afectan a la sociedad en su conjunto.“Creo que los gobernadores están presintiendo que hay problemas duros y, en salvaguarda de sus provincias, están pidiendo los proyectos que estamos tratando acá”, aclaró. Explicó, también, que la reacción de los veintitrés mandatarios provinciales y del jefe de gobierno porteño, que derivó en los referidos proyectos, fue consecuencia del “destrato y la humillación por parte del presidente”, desde el inicio de la actual gestión nacional.Consideró, en tal sentido, que “lo que pasó ayer en Tucumán fue distinto a lo del año pasado. Hace un año, fueron muchos gobernadores” a los festejos por el Día de la Independencia, “pero ayer no fue nadie, la única asistente fue la vicepresidente”. Y alertó que, ahora, “el presidente (Javier Milei) manda a Sturzenegger, el bárbaro, a decir que va a pasar la motosierra a los gobernadores porque son gastadores compulsivos”.El formoseño advirtió sobre la difícil situación provocada por las políticas del gobierno nacional, al señalar que “primero se gastaron la plata del blanqueo; luego, la del FMI; después, dijeron ‘traigan los dólares’: Ese es el programa que tenemos en el país, quieren los dólares para llegar a octubre y, después de octubre, sálvense quien pueda”.Para luego, indicar que los gobernadores y el jefe del gobierno porteño “le están diciendo a (el ministro Luis) Caputo que este programa no va más”. A la vez, le aconsejó al jefe del Estado que “reflexione y se deje de hacer el loquito” y lamentó “la ausencia de quienes debían estar sentados en sus bancas hoy” para tratar temas de verdadero interés de la población, en alusión a los senadores del oficialismo y sus aliados que eludieron el debate.“En esta sesión plenamente válida, hemos tomados las decisiones” indicó el formoseño y apuntó que “estamos acá viendo de qué manera se les puede compensar algo a las provincias, antes de que venga el temblor”.