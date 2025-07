El ODEPOE repudió a los pseudo demócratas que odian la Democracia y solicitan la intervención federal

Desde el Observatorio de Derechos Electorales y Políticos -ODEPOE- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, por un lado, se dio a conocer que, el Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales (OEEPI) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, autorizado como uno de los tantos “Acompañantes Cívicos” por el Tribunal Electoral Permanente (TEP), en una -Declaración Preliminar- señalaron que, las elecciones del domingo 29 de junio, donde más de 480 mil formoseñas/os estuvieron habilitados para sufragar, “los mismos votaron con normalidad a lo largo de la jornada, existiendo fiscales de los distintos sublemas que presenciaron los escrutinios provisorios en cada mesa, siendo la actividad electoral tranquila y transparente”, añadiendo que las informaciones de las Actas de Escrutinio garantizaron la claridad y trazabilidad del sistema de transmisión de resultado, encontrándose nuestro Observatorio en elaboración de un completo informe que será presentado al Tribunal Electoral. Por otra parte, el -ODEPOE- expresó profunda preocupación, por el absurdo de quienes, en contra de la voluntad popular, alzan hoy voces, a favor de la “intervención federal” bajo el pretexto de resguardar la democracia. Y si estas expresiones, desatinadas provienen de funcionarios, cuyo pasado político, les impide reconocer formas democráticas o cómo acceder al poder, por medio de las urnas, no generarían tanta inquietud, pero sí, causa pena, de que sean, precisamente “reconocidos constitucionalistas” los que propicien una intervención federal, porque supuestamente en la Provincia de Formosa, no se respeta el sistema democrático y republicano. La pregunta siguiente sería ¿es más democrático, intervenir con una persona no elegida “iluminada”, contra la decisión del voto popular? donde reside la democracia en esa decisión y a quienes pretenden proteger? ¿Cómo proyectan “recomponer las instituciones locales?, acaso despojando del poder legítimo a los elegidos o proscribiendo a quienes pretenden ser electos? En qué facultad de derecho se enseña que la democracia se ejerce a través de las decisiones de unos pocos contra la decisión de la mayoría? Por qué se parte de la base que la decisión de la mayoría está viciada? Por qué los votos a un partido son hediondos y los otros no? Es acaso democrático que, un pequeño número de jueces, constitucionalistas, periodistas, opinólogos, etc., insulten a una ciudadanía electoral, cuyo compromiso es indiscutible, porque su “verdad” no se impone. Alguna vez analizaron el porqué de los movimientos sociales sólidos extendidos en el tiempo gozan de consenso?. Hay que reconocer la dignidad en la regla de la mayoría y ver con sospecha cualquier desviación de ella; más aún, con “tantas personas interesadas en el futuro de nuestra provincia” otrora la más olvidada y hasta confundida con otras jurisdicciones. Y si se pretende proteger la “República” ¿acaso se reencausa la autonomía cuando lo que precisamente se pretende es violarla? o no saben que la autonomía es justamente el derecho de cada provincia de darse sus propias instituciones. Los republicanos tampoco deberían desvelarse por Formosa, porque pese a que hay temas más graves que deben alertarlos, ya la CSJN se ha expedido respecto a sus “ideas” sobre la república, sin respetar claro está, la autonomía provincial, pero sus desaciertos son tantos que, ya llevarían a un tratado que excede los límites de una publicación. Y si en vísperas de una Convención Constituyente, cuya soberanía es indiscutible, nuevamente reeditan la “legitimidad” con la excusa de la decisión de la Corte, no queda opción que invitarlos a leer el fallo respecto a la reelección para entender que, ni la Corte aun avasallando la autonomía de la Provincia llegó a oponerse a la voluntad popular. El Pueblo Formoseño ha tomado una decisión y decidiremos los principios y normas, a las cuales nos someteremos, pues si los representantes y la política del gobierno sobre cuestiones vitales que afectan a toda la población, ha de ser irremediablemente determinada por las decisiones de la Corte Suprema o de una mayoría legislativa Nacional a través de la intervención federal, el Pueblo de Formosa habrá dejado de ser su propio gobernante, habrá renunciado en la práctica a su gobierno y todo lo habrá dejado en manos de aquellos demócratas que odian la democracia.