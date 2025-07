"Cuando la Ley la beneficia, la aplaude, cuando la deja afuera habla de fraude", lanzó Buryaile contra Gabriela Neme

En contacto con Radio Formosa, el diputado nacional (MC) señaló tajante que “Gabriela Neme es una mentirosa, no me sorprenden sus dichos. No se puede andar diciendo que le van a robar la banca, que Zaiser se la quiere quedar y que nosotros tenemos un pacto con el oficialismo. La banca aún está en disputa, pero ya sale a victimizarse. Nosotros perdimos una banca en el Concejo y no salimos a denunciar fraude. Es la misma Ley de Lemas que en su momento la benefició, y ahora que no la favorece, dice que es un robo. Cuando le sirve, la aplaude; cuando la deja afuera, la denuncia. Así no se construye credibilidad”, lanzó Buryaile con dureza.