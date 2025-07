Basterra advirtió que Milei “está destruyendo las bases científicas y tecnológicas para profundizar el proceso de dependencia externa”

Además, denunció que, en su momento, el Presidente aumentó las retenciones y “ahora las bajó al nivel que las teníamos nosotros”, en un claro acto de demagogia.





El diputado nacional por Formosa, Luis Basterra, conversó con AGENFOR acerca de las decisiones políticas y económicas que lleva adelante el Gobierno provincial, sobre todo, las que apuntan a desfinanciar y cerrar organismos relevantes como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Consideró, entonces, “una visión contraria” a lo que fue la “tradición argentina” de generar “equidad, solidaridad” y, particularmente, el campo agropecuario “el INTA ha venido a darle la oportunidad para aquellos pequeños y medianos productores, que el gran mercado no les ofrece tecnología porque es como que si no les fueran rentables”.

“El INTA es un organismo que ha tenido una estructura de amplia base participativa donde los productores juntos con el Estado nacional a nivel país y los productores junto a los Estados provinciales, en cada uno de los distritos, han llevado adelante la tarea de generar conocimiento, tecnologías para que los pequeños y medianos productores puedan seguir siendo parte del sistema productivo”, explicó.

De esta manera, el legislador opinó que “lo que hace (Javier) Milei es violencia” porque se maneja con “destrato y desaprensión social” con el fin de “destruir estos organismos que tienen, no sólo renta económica, sino también una renta social”.

“Básicamente que los pequeños y medianos productores puedan seguir siendo parte del modelo productivo argentino. Lo que está haciendo Milei es destruir todas las bases científicas y tecnológicas para que se profundice el proceso de dependencia externa”, lamentó.

Y advirtió: “Nuestro pueblo no va a ser libre si no desarrollamos el conocimiento. Cuando anulan al INTA, a la ciencia y tecnología, a la formación en las universidades, cuando le quitan presupuesto, lo atacan de una manera absolutamente inconsistente”.

Basterra, también, aseguró que Argentina “es uno de los pocos países que tiene cinco premios nobeles y todos vienen de la universidad pública”, por lo que, reflexionó, “atentar contra esto es atentar contra el ser nacional”.

“Es cierto que veníamos de una situación económica compleja y que la gente ha decidido ser dura en su castigo a quienes no han respondido a sus expectativas. Pero creo que Argentina no se ha merecido tener un Presidente como éste, que entrega absolutamente la soberanía tecnológica, la soberanía territorial”, reconoció.

Y reiteró su preocupación porque “nos está haciendo cada vez más dependientes de una parte del mundo que a la vez está en decadencia”.

Baja de retenciones

El Diputado, además, se refirió al reciente discurso de Milei en la Sociedad Rural y dijo que ese espacio “representa claramente un interés sectorial que ve con beneplácito el abordaje ideológico que tiene él”.

“Los anuncios del fin de semana pasado no le aportan nada de lo que no hayan tenido hasta la salida de nuestro gobierno. Porque Milei lo que hizo fue aumentar la retención y ahora bajarla a los niveles que los teníamos nosotros. Es decir, no las ha podido sacar porque sabe que es un instrumento que una sociedad necesita en determinadas circunstancias”, reprochó.

Y ahondó: “Vemos que se jacta de que las economías regionales han quedado sin retención, pero eso lo hicimos nosotros. Él las volvió a imponer, después las volvió a sacar”.

Sobre el final, Basterra ratificó que “queremos un sistema equitativo y justo respecto a las retenciones”, aunque, “entendemos que tienen que ser sectorizadas, tanto por tamaño de explotación, por regiones, por productos, hasta tanto podamos tener una economía que fluya normalmente sin desechar ningún instrumento de economía porque no lo hace ningún país”.