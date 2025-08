Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 15,2% durante el primer semestre del 2025 en el NEA

Las alzas más fuertes se dieron en carnes 27,2%, aceites 21,9% y la leche 15,9%, más el pan y el azúcar que subieron un 7,8% conforme datos del INDEC en contraste con la baja en los valores de las verduras y frutas. Una familia tipo (2 adultos y 2 menores de edad) en Formosa, necesitaron aproximadamente $1.128.398 para acceder a la canasta básica y no ser considerados pobres, según informes del INDEC-La -Dirección de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, señaló que, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en el nordeste argentino tuvieron un incremento del 15,2% durante el primer semestre del año, conforme el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Este dato difiere con la inflación general regional del 13,2% en el mismo período, lo que refleja el fuerte impacto del rubro alimentario en el costo de vida de los consumidores. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, apartando los costos de los diferentes productos, el ítem más importante de ese trabajo estadístico oficial: "alimentos y bebidas no alcohólicas", se puede apreciar que en junio el NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) tuvo un 0% de inflación en las mercaderías básicas, un 14,9% en la primera mitad del año (de enero a fines de junio) y registró una inflación del 31,6% en los últimos 12 meses. De esta manera, el mes pasado, los alimentos tuvieron una retracción del 0,2%, según el IPC del INDEC. El rubro de las verduras mostró una caída significativa, del 8,8%, siendo el principal factor que empujó a la baja el promedio general, las frutas, en tanto, también registraron una disminución, del 0,1%. Pese a esta reducción, algunos productos mostraron aumentos: aceites: 3%, bebidas no alcohólicas: 2,9%, pan: 1%, carne: 0,6%, leche: 0,5%, azúcar: 0,1%, aguas, gaseosas y jugos: 3,4%, café, té, yerba y cacao: 1,5%. En tanto, en la primera mitad de 2025 el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un aumento del 15,2%, con fuertes alzas en carnes (27,2%) y aceites (21,9%), seguidos por la leche (15,9%), como así también, en productos como el pan y el azúcar que subieron un 7,8%. El Funcionario Provincial, concluyó que, todos estos datos nos muestran que existe una gran diversidad y dinámica diaria en los precios de los alimentos en el NEA, mientras algunos productos como la carne y el aceite continúan subiendo, otros como las frutas y verduras bajan de precio, no obstante, el aumento acumulado de precios de los alimentos, supera a la inflación regional promedio en el primer semestre, lo que impide que miles de hogares puedan acceder a la Canasta Básica, toda vez que, en el mes de julio del corriente año, una familia tipo (2 adultos y 2 menores de edad) en Formosa, necesitaron aproximadamente $1.128.398 para acceder a la canasta básica y no ser considerados pobres, según informes del INDEC.